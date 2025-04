Volata playoff Serie B: Arezzo, Pescara, Vis Pesaro e Pineto in lotta per il quarto posto

Tre giornate alla fine, 270 minuti ancora da giocare. La volata per la griglia playoff si è fatta quanto mai avvincente e incerta. Dietro all’Entella, virtualmente in serie B, di sicuro c’è il secondo posto della Ternana che, a quota 70, ha ben otto lunghezze di margine sulla Torres terza a quota 62. La matematica, in realtà, tiene ancora in corsa l’Arezzo per il terzo posto. La squadra di Bucchi è a -4 dai sardi con 9 punti ancora a disposizione. L’obiettivo più realistico da difendere per gli amaranto, in queste ultime tre giornate, è la quarta piazza che permetterebbe di saltare il primo turno playoff del girone. Un piccolo vantaggio da non sottovalutare.

In corsa ci sono, però, anche Pescara, Vis Pesaro e Pineto. Allo stato attuale quattro squadra racchiuse in appena tre punti. La classifica recita: 58 Arezzo e Pescara, 56 Vis Pesaro, 55 Pineto. Il calendario da qui al 27 aprile può fare la differenza. Nel prossimo turno (36esima giornata) la partita più difficile, sulla carta, ce l’avranno proprio gli amaranto impegnati sul campo della capolista Entella che con una vittoria avrà già la matematica certezza della promozione. Insidiosa anche la trasferta del Pineto contro una Pianese che proverà proprio a riavvicinare gli abruzzesi. Pescara favorito nella gara casalinga contro il Gubbio, mentre la Vis Pesaro va a Lucca contro un avversario che proprio in queste ore pare sull’orlo del fallimento e dovrà decidere se terminare o meno il campionato.

I rossoneri diventano una variabile che potrebbe decidere le posizioni finali, perchè toccherà proprio all’Arezzo ospitarli alla penultima giornata. Con l’incognita, ad oggi, se la gara si giocherà o meno. Se giocatori e staff tecnico della Lucchese dovessero dire stop la classifica subirebbe una rivoluzione: al momento gli amaranto perderebbero 3 punti ritrovandosi con una gara in meno da disputare. Il Pescara che, con l’esclusione della Pantera, perderebbe 6 punti, ha le ultime due partite abbastanza in discesa: affronterà un Legnago Salus che potrebbe essere già retrocesso e un Campobasso probabilmente già salvo.

Più tosti per la Vis Pesaro gli ultimi 180 minuti contro due avversari invischiati nella lotta per non retrocedere direttamente, Spal e Milan Futuro. Più tranquillo il finale per il Pineto che ospiterà l’Entella (quasi sicuramente già in B) e il Rimini ormai sicuro ai playoff nazionali dopo la vittoria della Coppa Italia. L’Arezzo chiuderà il campionato sull’Amiata, sperando di guardare ancora tutti dall’alto del quarto posto.