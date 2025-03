Volley serie A2. Tre punti conquistati in rimonta per la Fgl-Zuma: "Nei momenti più complicati ci siamo unite»

Fgl-Zuma Castelfranco 3Imd Concorezzo 1

Fgl-Zuma: Zuccarelli 13, Colzi 12, Salinas 24, Tosi, Braida, Vecerina 15, Ferraro 1, Tesi (L), Fucka 12, Fava, Lotti n.e., Bisconti (L). Allenatore: Marco Bracci.

Concorezzo: Piazza 2, Alberti, Rosina n.e., Ghezzi (L), Allasia 2, Frigerio 4, Bianchi C., Pegoraro 9, Tsitsigianni 16, Kavalenka 18, Bianchi G. 1, Brutti n.e., Tonello 10, Rocca (L). Allenatore: Davide Alessandro Delmati.

Note: Fgl-Zuma: Muri punto 12, aces 2, battute sbagliate 8. Concorezzo: Muri punto 9, aces 1, battute sbagliate 3. Successione set: 18-25, 25-18, 25-23, 25-19.

La Fgl-Zuma Castelfranco sugli scudi: conquista tre punti preziosi in rimonta contro le brianzole davanti al pubblico del PalaParenti confezionando un turno perfetto mettendo un ulteriore tassello in chiave salvezza. Un successo meritato con Zuccarelli e compagne lucide nei momenti più difficili dopo un avvio in svantaggio seppur lottato. Dalla seconda frazione le padrone di casa reagiscono al meglio dominando i tre set successivi davanti ad una rivale in affanno. Ottima prova dell’intero collettivo, con la schiacciatrice argentina Salinas mattatrice con 24 punti. Nota di merito per Melissa Tesi, schierata nello starting-six e autrice di un’ottima prova che le è valsa la palma di migliore in campo.

Le parole di capitan Agata Zuccarelli a fine gara: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, ci giocavamo tanto. Eravamo consapevoli del fatto che l’avversario non avrebbe mollato nulla. Siamo state bravissime, specialmente dopo il primo set. A mio avviso abbiamo giocato benissimo in battuta, mettendole in difficoltà in ricezione. Nei momenti più complicati ci siamo unite, abbiamo difeso molto e siamo riuscite a portare a casa questo risultato che per noi è importantissimo".

Stefania Ramerini