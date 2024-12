Volley, serie B1 femminile. Arriva a Pontedera la capolista Cremona

A Pontedera arriva la capolista della B1 femminile targata Fantini-Folcieri di Cremona che guida il girone B con 25 punti contro gli 11 delle padrone di casa. L’appuntamento è alle 18 al PalaZoli ed è valevole come ultimo turno del 2024. Sulla carta quindi un match difficile, ma esaltante per capitan Donati e compagne che possono provare a mettere i bastoni fra le ruote al team lombardo che si presenta con 8 vittorie e 2 sconfitte. La posta in palio fa gola ad entrambe per obiettivi opposti: le ospiti per confermarsi al comando, le locali per rafforzare il progetto salvezza ora che occupano il decimo posto. "Ci siamo preparati al meglio per questa sfida contro una rivale molto solida, brava a muro e vincente negli scambi lunghi. Quindi dovremo essere incisivi al servizio e giocare sporco in modo da concludere le azioni più velocemente. Il roster è al completo e entriamo in campo con la volontà di dimostrare tutto il nostro potenziale. Alle ragazze chiedo la massima concretezza e concentrazione anche perché alla ripresa del campionato ci attendono altre rivali di alta classifica e visto che negli ultimi 3 turni abbiamo sempre conquistato punti, domani sarebbe importante proseguire questo cammino".