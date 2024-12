Volto nuovo. Bruno Melani entra a far parte della società

La Robur ha annunciato ieri la nomina di Bruno Melani a responsabile per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, in conformità con le linee guida della Figc e le disposizioni del Coni in materia di safeguarding. La nomina rappresenta un passo fondamentale nell’impegno del Siena Fc per garantire un ambiente sportivo sicuro e inclusivo per tutti i suoi tesserati. Melani avrà il compito di verificare l’applicazione delle politiche di safeguarding all’interno dell’organizzazione; monitorare il rispetto delle prescrizioni contenute nel ‘Modello Safeguarding’ e nel ‘Codice di Condotta’; promuovere l’aggiornamento e la correzione delle procedure per garantire la massima tutela dei tesserati; gestire le segnalazioni di eventuali violazioni, assicurando una risposta tempestiva ed efficace. I tesserati bianconeri che dovessero subire o essere testimoni di episodi di abuso, violenza o discriminazione potranno contattarlo direttamente (i recapiti saranno affissi al Bertoni, la mail è [email protected]). Il dialogo sarà gestito con la massima riservatezza. Il Siena ribadisce il proprio impegno nella promozione di valori etici e nel rispetto della dignità di ogni individuo, assicurando che lo sport sia un’esperienza positiva e formativa.