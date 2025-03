X Martiri-Centese, derby con motivi opposti. Comacchiese e Mesola, testa a testa in casa

Derby dell’Alto Ferrarese a Porotto, dalle opposte motivazioni: punti salvezza per la X Martiri e playoff per la Centese. "Affrontiamo una buona squadra – mette in guardia il direttore sportivo biancoceleste Fabio Pivanti – con individualità interessanti come Manfredini e Pallara. Ci servono i tre punti, domenica abbiamo diviso la posta con il Valsanterno, la prestazione è stata buona, abbiamo evidenziato carattere, pareggiando in rimonta, ma serviva un approccio migliore". Centese al completo, indisponibile il solo Berveglieri nei padroni di casa. "C’è attesa per il derby – dice il direttore sportivo Riccardo Alberani – all’andata fu un pareggio senza gol, speriamo di fare di più, abbiamo ancora diversi punti da fare per salvarci".

L’incognita è il tempo e le condizioni dei terreni di gioco. Il Mesola ha scelto di giocare a Pontelangorino, e fare gli allenamenti a Monticelli e Vaccolino. La capolista deve difendere il primato, ora che è stata raggiunta dalla Comacchiese. Se la vedrà con l’Atletico Castenaso: "Nei campi pesanti i valori tecnici tendono ad azzerarsi – sostiene il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – Il Castenaso è la nostra bestia nera, non per nulla abbiamo perso all’andata 2-1".

C’è il Trebbo sulla strada della Comacchiese, al "Raibosola". "E’ una squadra che deve salvarsi, sarà un’altra battaglia come contro il Felsina – è il timore del direttore generale Alessandro Farinelli – L’abbiamo sperimentato anche domenica scorsa, con il Felsina, che ci aveva fermato anche all’andata. Dobbiamo provare a vincere per stare in scia al Mesola, ma anche per guardarci dal Bentivoglio (che oggi riceve il Casumaro), che sarà nostro avversario nella semifinale di coppa, il 26 marzo al Raibosola in gara secca". Candeloro lamenta due assenze, il lungodegente Fiorini e Taroni, ma spera nella vena realizzativa di Noschese, Marongiu e Gherlinzoni, autori questi ultimi due finora di 11 e 10 gol. La Portuense proverà a salvare la pelle a Borgo Tossignano contro il Valsanterno senza Alessandro Baiesi, che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’espulsione maturata nel finale della positiva gara con il Valsetta Lagaro secondo in classifica. Continua la scuola di sopravvivenza anche il Consandolo, che ad Argenta ospita il Faro, che all’andata vinse 2-0. "Speriamo di giocarcela di più – afferma il presidente Luigi Maggi – visto che la formazione appenninica in trasferta è più malleabile". Mister Dirani dovrà rinunciare a Rimondi, Bianconi e Nicolasi, mentre capitan Brandolini va verso il rientro. Chiudiamo la carrellata con il Masi Torello Voghiera, che giocherà al "Villani" lo scontro salvezza con il Felsina.

Franco Vanini