X Martiri, tris d’autore

consandolo

0

x martiri

3

CONSANDOLO: Lesi, Bianconi (20’st Colombani), Bozzato (17’st Frighi), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Cataldo (13’st Gentili), Colino (32’st Hassan), Giberti, Nicolasi. A disp: Guidi, Faggioli, Chahbouni, Trotta, Kalogeropoulos. All. Dirani.

X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Berveglieri (34’st Di Pasquale), Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Montanari, Manfredini (22’st Vaccari), Buoso (30’st Zaffi), Ercolano (8’st Felice). A disp: Stracuzzi, Pavinato, Curarati. All. Bolognesi.

Arbitro: Ferri di Bologna.

Note: ammonito Colino.

Marcatori: 16’pt e 8’st Manfredini, 16’st Felice.

Cala il tris la X Martiri e inguaia il Consandolo, alla seconda sconfitta consecutiva, finito nella fascia play out. E’ stata una partita a senso unico. Ospiti pericolosi al 14’: sponda di Manfredini per Ercolano, il tiro sul primo palo è preda di Lesi. Al 16’ punizione dalla trequarti di De Cristofaro sul secondo palo, svetta Manfredini e colpo di testa a incrociare dove Lesi non riesce ad arrivare. Il secondo tempo segue il canovaccio del primo. Al 2’ lancio in profondità per Manfredini, salta sullo scatto Trentini, davanti al portiere calcia alle stelle.

Due giri di lancette e altra palla gol per i biancazzurri: Ercolani lavora un buon pallone sulla fascia, dal fondo mette in mezzo, Bigoni da sotto misura calcia a botta sicura, Lesi para con un buon riflesso. Fa centro pochi minuti più tardi Manfredini, autore di una doppietta. Tutto nasce da un’incomprensione difensiva tra Bozzato e Lesi, uno sciagurato retropassaggio del difensore diventa un assist involontario per Manfredini, che si avventa sul pallone, supera Lesi in dribbling e deposita nella porta sguarnita. Il Consandolo accusa il colpo e al 16’ incassa il terzo gol. Il nuovo entrato Felice sfugge alla marcatura di Bozzato e dal limite trova il diagonale vincente. Dirani cerca di correre ai ripari, anche per non prendere un’altra imbarcata come con la Centese, toglie i nuovi acquisti Cataldo e Bozzato, autore di una prestazione sotto tono, e si affida alla vecchia guardia, Gentili, Colombani e Frighi, che riesce a contenere il passivo. All’andata si era imposto il Consandolo a Porotto, con gol di Liri e Colino, ma era il periodo felice degli argentani, tanto che per alcune giornate rimasero in testa alla classifica, poi spodestati dal Mesola. Sembra passata un’era geologica da allora, con un Consandolo poco incisivo e adesso anche fragile in difesa. Per contro si è visto una cinica e concreta X Martiri. Franco Vanini