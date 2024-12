Yuri Palazzesi pronto per la sfida del Poggibonsi contro il Follonica Gavorrano

Nella gara in trasferta con il Follonica Gavorrano sarà importante rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e fino al triplice fischio. Non sarà un incontro facile. Yuri Palazzesi descrive così il prossimo impegno dei Leoni nella penultima di andata del girone E dei dilettanti nazionali.

Classe 2006, nato a Siena, con esperienze nel Valentino Mazzola e nelle giovanili viola, Palazzesi nel recente periodo ha cominciato a ritagliarsi degli spazi fra i titolari. Domenica scorsa, in occasione della vittoriosa sfida del Poggibonsi con il Figline, si è guadagnato pure la palma di Lion of the match per il rendimento messo in evidenza allo stadio Stefano Lotti davanti ai gialloblù del Valdarno.

Adesso però il diciottenne esterno difensivo del Poggibonsi è deciso a puntare l’attenzione sul prossimo, insidioso confronto fuori casa. Che tipo di impegno si prospetta, contro i minerari? "Avremo di fronte una formazione davvero solida – afferma Palazzesi – intenzionata a offrire il massimo per crearci delle difficoltà e per ottenere il successo. Per quanto ci riguarda, siamo comunque in una fase positiva alla luce delle due vittorie consecutive contro Terranuova Traiana e Figline e così proveremo a misurarci nella sfida al Malservisi Matteini senza timori, tenendo presenti in ogni caso le qualità del team locale, in grado costantemente di distinguersi nei quartieri più elevati della categoria".

Una valutazione da parte di Palazzesi in termini personali? Quale consuntivo, mentre ci avviciniamo a metà dell’itinerario 2024-2025? "In questo ambiente? A mio agio già dall’estate. Mi riferisco sia al gruppo che alla società. In avvio non è stato in verità tutto semplice, forse anche per ragioni collegate alla differenza di età, all’esperienza che noi ragazzi in quota abbiamo in parte".

Poi le variazioni di scenario, dal profilo del minutaggio… "Sì, in effetti da qualche tempo ho iniziato a contare su maggiori opportunità di impiego nello schieramento di partenza e per questo voglio ringraziare i compagni di squadra, il mister e i componenti dello staff tecnico. Persone che mi danno fiducia, stimolandomi a fornire sempre il top per la causa. E non posso così che manifestare la mia soddisfazione per il modo in cui il cammino va sviluppandosi".

Un giudizio, invece, sul Poggibonsi? "Via via abbiamo smarrito un po’ di punti. Qualcosa in più a livello di score, avrebbe fatto comodo per guardare le rivali da posizioni più elevate nella classifica. Ritengo che il Poggibonsi possa recuperare".