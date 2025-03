Zagnoni. "In campo si è vista una sola squadra»

CARPIDavide Zagnoni vede il traguardo salvezza ormai tagliato. "Veniamo da una settimana di grandi prestazioni – spiega – e in campo credo ci sia stata una sola squadra, il Carpi, nonostante l’1-1. A parte il gol gli abbiamo lasciato solo qualche tiro, orgogliosi di queste ultime 3 gare. Arriviamo a quota 40, mancano uno o due punti per la matematica e adesso abbiamo 6 gare per giocare con la consapevolezza di aver fatto un ottimo percorso e poterci divertire, vedremo se con i playoff. Il gol loro? Dovevamo stare più attenti sulle marcature".

La 13^ di ritorno: Ascoli-Arezzo 1-0, Luchese-Campobasso 2-0, Rimini-Gubbio 0-1, Carpi-Pineto 1-1, Milan U23-Pontedera 1-1, Pescara-Vis Pesaro 2-2, Perugia-Legnago 2-1, oggi (15) Pianese-Torres, domani (20,30) Entella-Sestri, Spal-Ternana.

Classifica. Entella 68, Ternana (-2) 66, Pescara 58, Torres 57, Vis Pesaro 52, Arezzo e Pineto 49, Pianese 44, Rimini (-2) 43, Gubbio 41, Carpi 40, Perugia 39, Pontedera 37, Campobasso e Ascoli 36, Lucchese (-6) 29, Spal (-3) 28, Milan U23 24, Legnago e Sestri 23.