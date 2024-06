Zampata dei Dinosauri . Sono campioni provinciali

Dinosauri

3

Autofficina Salva

2

DINOSAURI: Allori, Buglisi, Calamai, Diddi, Milani, Nocco, Sarti, Signori. Dirigenti: Berti, Calamai, Meucci.

AUTOFFICINA SALVA: Biancucci, Cellini, Marrone, Misseri, Nunziati, Oliviero, Poggini, Sorisi. Dirigente: Tesi.

Marcatori: Poggini e Sorisi (AS), Allori 2 e Calamai (D).

E’ stata una finale che ha tenuto tutti gli spettatori col fiato sospeso fino al triplice fischio dell’arbitro quella andata in scena al campo di Iolo fra Autofficina Salva e Dinosauri. In palio c’era il titolo del Campionato Provinciale, organizzato come tradizione dell’Opes Toscana Calcetto. A spuntarla praticamente allo scadere sono stati i Dinosauri, ribaltando una situazione di vantaggio che fino a cinque minuti dal termine della finale vedeva l’Autofficina Salva in vantaggio. In campo d’altronde andavano le due formazioni che avevano dominato in campionato: l’Autofficina Salva che aveva chiuso al primo posto e i Dinosauri principale rivale per il primato. Dopo i gol di Poggini per l’Autofficina e di Calamai per i Dinosauri, il risultato si è protratto sull’1-1 fino a cinque minuti dallo scadere. Qui la zampata di Sorisi fa esplodere i ragazzi del Salva. A rovinare i piani ci pensa però Allori, che sale in cattedra nel finale di gara. Prima insaccando la marcatura del 2-2, dando così la sensazione che la finale possa decidersi ai calci di rigore. Poi a un minuto dal termine firmando il ribaltone per il 3-2 definitivo.

Finisce così la stagione primaverile dell’Opes Toscana Calcetto, lasciando spazio a quella estiva. Da domani, infatti, parte il Mundial, il torneo che mette in palio la Coppa del Mondo. Le squadre sono state suddivise in tre gironi. Nel primo troviamo Lesagora, Vecchia Guardia, Las Palmas, Flamurtari, Dinosauri e Csr. Nel gruppo B ci sono: Shakhtar Sacra, Sporting Gomma, Il Vergè, Giurassici, Bulls Calcio a 5 e Atletico Iolo. Infine c’è il raggruppamento C. Queste le formazioni inserite: Real Madrink, Red Phenomenal, Olimpia Pistoiese, Cipollini Imperiali, Casa del Popolo Bacchereto e Akatsuki. Dopo la fase a gironi, ci saranno i due tabelloni a eliminazione diretta per arrivare alla corsa al titolo.