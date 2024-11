Zebre a Massa con novità. Il Camaiore può allungare

Ultima domenica di novembre con il campo che parla...mentre risuonano le voci del mercato.

Il Camaiore, imbattuta capolista, oggi vuol cogliere l’occasione di allungare in vetta sfruttando il turno sulla carta favorevole. Ma guai a prender sottogamba il testacoda odierno... perché al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno due settimane fa ci ha già lasciato le penne il Cenaia. Oggi Cuoiopelli-Camaiore sarà diretta da Tommaso Bulletti di Pistoia, assistito da Matteo Rocchi di Pontedera e da Francesco Bagnolesi di Valdarno. Pietro Cristiani non ha lo squalificato Kthella (che sconta la 2ª delle 3 giornate rimediate) e vuole i bluamaranto "più concreti" perché ultimamente hanno segnato poco rispetto al creato. Ha un problema al polpaccio il secondo portiere Costa ed è a rischio. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (’05); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti (Da Pozzo); 10 Cornacchia; 9 Chiaramonti, 11 Bacci (Nardi).

Il Viareggio ha il derby attesissimo con la Massese, già incontrata di recente in Coppa (dove gli apuani si sono imposti 3-0, volando ai quarti). Allo stadio degli Oliveti, dove è vietata la trasferta ai tifosi viareggini, arbitrerà Alessio Mauro di Pistoia, con i guardalinee senesi Luca Laganà e Davide Meocci. Christian Amoroso ha i nuovi Nannetti dietro, Baracchini e Ortolini davanti. Da capire la gestione di Sorbo e Brega mentre saranno svincolati Marinai e Chicchiarelli. Il modulo potrebbe non esser il 4-4-2 ma il 3-5-2. Infortunato Morelli. Probabile formazione (4-4-2): 1 Carpita (C); 2 Frroku (’05), 5 T. Ricci, 6 Bertacca, 3 Bertelli; 7 C. Belluomini, 8 L. Remedi, 4 Bianchi (Minichino), 10 Bibaj; 9 Brega, 11 Ortolini (Caggianese).

Il Real Forte Querceta è alla prima del dopo Cipolli. Francesco Buglio per ora non dovrebbe cambiare tanto. L’unico assente è Vittorini, per squalifica. Al “Necchi“ arriva il Certaldo ed è gara da vincere: terna con Simone Ferrara di Piombino e i pisani Stefano Dore e Pierpaolo Braga. Probabile formazione (3-5-2): 1 Luci; 2 Vignali (’05), 5 Tognarelli (C), 6 Giubbolini; 7 Meucci, 4 Bucchioni, 10 Bartolini, 8 Fortunati, 3 Lucarelli; 9 Mangiarotti (Micchi), 11 Scarpa (Panicucci).

Simone Ferro