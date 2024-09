Zebre, rimonta pazzesca. La Santini band fa paura

viareggio

VIAREGGIO (4-3-2-1): Carpita; Frroku (38’ st M. Santini), T. Ricci, Sorbo, Bertelli; C. Belluomini, Bianchi, L. Remedi (27’ st Sapienza); Marinai (27’ st Chicchiarelli), Bibaj (38’ st Minichino); Brega. (A disp.: G. Santini, Edu Mengue, Panconi, Maurelli, T. Belluomini). All. S. Santini.

CENAIA (3-5-2): Baglini; Di Bella (37’ st Puccini), Puleo, Signorini; M. Rossi, Quilici, Marcon, Apolloni, E. Papini; Ferretti (23’ st Pecchia), Andreotti. (A disp.: Turini, Cocucci, Salvadori, Goretti, Calloni, Degli Esposti, Guelfi). All. Sena.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia (assistenti di linea Gambini di Pontedera e Sordi di Firenze).

Reti: 28′ pt Andreotti (C), 31′ Bertelli (V); 19’ st Marinai rig. (V), 32′ T. Ricci (V), 40′ Andreotti (C).

Note: ammoniti L. Remedi, Bertelli, Sorbo e M. Santini (V) e Ferretti (C); angoli 4-5; recupero 0’ pt e 6’ st.

VIAREGGIO – Dopo l’exploit di Coppa (4-0 a Camaiore) parte bene anche in campionato il Viareggio che coglie i 3 punti nello scontro diretto della prima giornata contro il Cenaia. Senza tre pezzi importanti come Bertacca, Benassi e Morelli il tecnico Stefano Santini fa comunque di necessità virtù. Le zebre però vanno sotto al 28’ quando Apolloni premia la sovrapposizione di Papini (potevano far meglio nella circostanza Ricci e Frroku) che mette in mezzo per Ferretti la cui conculsione è respinta corta da Carpita e insaccata in tap-in da Andreotti che anticipa Bertelli. Passano tre minuti ed ecco il pari viareggino col tiro (cross?) mancinio panoramico del figlio d’arte Bertelli che segna un gol pazzesco “alla Dimarco“ beffando da distanza siderale e laterale il portiere Baglini che era un po’ fuori dai pali. Il portierino 2005 del Cenaia si riscatta subito togliendo dall’angolino basso il perentorio colpo di testa di Brega. E poco dopo gli para anche il rigore (e la respinta) al bomber viareggino dopo che Cosimo Belluomini si era procurato il penalty (atterrato in area da Puleo). All’intervallo si fa così sull’1-1. Ad inizio ripresa subito una chance per parte: per i padroni di casa col destro a lato di Bibaj da buona posizione, per gli ospiti con Andreotti che da due passi spedisce alto su traversone da destra. Il Viareggio mette la freccia quando, dopo la doppia parata di Baglini su Marinai e Belluomini, Bibaj va giù in area nel contatto con l’irruento Di Bella: dal dischetto stavolta si presenta lo specialista Marinai che non sbaglia. Il Cenaia avrebbe subito la palla del 2-2 ma stavolta è Matteo Rossi a cestinare sottomisura ciabattando il destro, tutto solo sul secondo palo. Le zebre allora allungano sul 3-1 col tap-in di Tommaso Ricci dopo la respinta di Baglini sul sinistro di Sorbo. La riaprono i verdenerarancio col solito Andreotti ben imbeccato dal filtrante del subentrato Pecchia. Nel finale il Viareggio rischia su un paio di mischie ma conquista il bottino pieno.