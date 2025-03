Zebre, ritorno al successo. Annichilita la Massese

VIAREGGIO 2 MASSESE 0

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; Bellini, Bertacca, Sorbo, Bertelli (41’ st Sapienza); C. Belluomini, Ferrarese, Remedi (32’ st Bianchi); Bibaj (39’ st Baracchini); Morelli, Ortolini. (Manfredi, Morandini, Frroku, Marcellusi, Nannetti, T. Belluomini). All. Bonini.

MASSESE (4-3-1-2): Cozzolino; Mapelli, Andrei, Romiti (32’ st Nannipieri), Favret (12’ st Bossini); Costanzo (39’ st Lazzini), Brizzi, F. Mariani (24’ st Bartolomei); Vignali (24’ st Anich); Ferrara, Buffa. (Benassi, Cerri, Girelli, Rami). All. Pisciotta.

Arbitro: Tinetti di Ivrea (Casole-Laci).

Reti: 21’ st Remedi (V), 23’ st Bibaj (V).

Note: ammoniti Bertacca (V), Remedi (V), Mapelli (M) e C. Belluomini (V); angoli 5-2 per il Viareggio; recupero 1’ pt e 4’ st.

VIAREGGIO – Torna al successo che mancava dal 2 febbraio (anche in quell’occasione fu un 2-0 interno contro una nobile decaduta richiamante grandi sfide del passato: il Castelnuovo) ma cosa ancor più importante torna a giocare da squadra, con cuore, carattere e pure buone trame il Viareggio che sapendo anche soffrire batte con merito la Massese. La squadra smarrita dell’ultimo periodo ieri sembra essersi, almeno in parte, ritrovata. Merito dei giocatori che si sono dati una “svegliata“ (sollecitati forse anche dall’annunciata contestazione della tifoseria organizzata) e merito dell’allenatore Bonini che ha saputo toccare “le corde giuste“, tatticamente ma specialmente mentalmente.

Al Marco Polo Sports Center, dove era vietata la trasferta ai tifosi massesi, il Viareggio senza gli squalificati Ricci e Goh (ex) cambia vestito tattico rispetto alla gestione Amoroso mettendosi col rombo, a specchio con gli apuani di Pisciotta (privi dello squalificato Quilici e degli infortunati Alessio Mariani, Cecilia, Bertipagani e Lorenzini). Bonini rilancia dall’inizio Ortolini (che ripaga con combattività e generosità), sceglie Sorbo dietro per far coppia con Bertacca e Ferrarese play, panchinando Nannetti, Bianchi e Baracchini. Il Viareggio ci prova diverse volte con Bibaj e soprattutto con Ortolini. Le occasioni più grosse però nel primo tempo le produce la Massese ma Ferrara grazia Carpita sparando clamorosamente fuori a porta spalancata.

Nella ripresa cambia la musica con le zebre di casa che spingono di più e meglio andando vicine al vantaggio con Bibaj, Morelli ed Ortolini. L’1-0 è nell’aria e lo pianta con gol dell’ex Luca Remedi sovrastando Mapelli e incornando alla perfezione al 66’ sul bel cross da destra del 2005 Bellini. Passano appena due minuti e ecco servito il raddoppio: altra palla lavorata sull’asse Bellini-Remedi con quest’ultimo che stavolta fa l’assist per Bibaj che elude Romiti e infila Cozzolino.

In classifica il Viareggio aggancia la Massese a 38 punti, all’ottavo posto, di fatto ipotecando a tre turni dalla fine la salvezza tranquilla al riparo dai playout.

Simone Ferro