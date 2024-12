Zenith, altro derby. Arriva la Pistoiese: "Rialziamoci subito»

Di derby in derby. Altro appuntamento con la storia per la Zenith Prato, che dopo il ko di misura rimediato contro il Prato cercherà di rialzare subito la testa, oggi pomeriggio alle 14.30 al Lungobisenzio, ospitando la Pistoiese. La Questura, lo ricordiamo, ha deciso di non concedere l’accesso allo stadio ai residenti nella provincia di Pistoia, dopo gli atti vandalici da parte degli ultras pistoiesi sul treno e sull’autobus di Autolinee lo scorso 20 ottobre per il derby con il Prato. La Pistoiese è reduce dalla vittoria casalinga ottenuta col San Marino e attualmente veleggia a ridosso della zona play off, nel girone D di serie D, con 22 punti. La Zenith Prato, al contrario, ha urgente necessità di smuovere la sua classifica e di tornare ad incamerare qualche punto per provare a lasciare la penultima posizione.

"Ci aspetta un’altra partita impegnativa, che peraltro arriveremo ad affrontare purtroppo con qualche problema di troppo nel reparto difensivo – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. La Pistoiese è una squadra forte nei singoli elementi, che si sta pian piano ritrovando. Dopo il cambio di allenatore stanno lavorando bene anche dal punto di vista delle idee tattiche. Giocano con un classico 3-5-2, ma potendo contare su giocatori importanti in ogni reparto e in grado di determinare con le giocate. Dovremo cercare di metterli in difficoltà sul piano del ritmo e della corsa, provando a mantenere alta la concentrazione in fase difensiva per non prendere gol e magari riuscire, nel corso del match, a sfruttare alcuni episodi favorevoli per spostare gli equilibri. Certo è che a noi servono punti nelle 4 partite che mancano alla fine del girone di andata per sperare di uscire dai bassifondi della classifica".

Nel frattempo in casa Zenith da segnalare il tesseramento ufficiale del centrocampista classe 2006, Zakaria Moussaid, ex Prato, che già da subito sarà a disposizione di mister Settesoldi. Il tecnico pratese dovrà però fare i conti, come detto, con le varie assenze nel reparto difensivo. Di sicuro non saranno della partita lo squalificato Cela e l’infortunato Messini (probabile strappo muscolare, con lungo stop per lui). In dubbio gli acciaccati Pupeschi e Tempestini, le cui condizioni verranno testate prima del match odierno. Nell’ipotetico 4-3-1-2 dei bluamaranto Brunelli andrà in porta. In difesa Casini e Fiaschi sono quasi sicuri di una maglia, con Pupeschi e Tempestini da verificare e Perugi che potrebbe chiudere la linea agendo da terzino sinistro. A centrocampo Cecchi, Kouassi e uno fra Rosi e Saccenti: Toci (o il nuovo arrivato Mouassaid) agirà dietro alle due punte che dovrebbero essere Falteri e Cellai, con Mertiri pronto a subentrare a gara in corso. La Zenith Prato, comunque, rimane attiva sul mercato a caccia soprattutto di una prima punta di peso, per provare a rinforzare la rosa e guadagnare con più serenità la permanenza in categoria.

L. M.