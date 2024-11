Zenith, gara da brividi. "Cuore e carattere contro il Lentigione»

Trasferta da brividi per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 il sodalizio di via del Purgatorio sarà ospite in casa del Lentigione, attuale sesta forza del campionato con 17 punti, per la sfida valida come 11esima giornata di andata del girone D di serie D. Un match nel quale i bluamaranto dovranno cercare a tutti i costi di fare punti, dopo le tre battute di arresto consecutive della settimana scorsa, per tentare di risollevarsi in classifica. Subito a disposizione i nuovi arrivati, Pupeschi in difesa e Perugi a centrocampo. Non saranno però convocati per il match alcuni giocatori della rosa che nei prossimi giorni dovrebbero trovare nuova sistemazione altrove, cioè Vezzi, Gemignani e Prati.

"Il Lentigione è una squadra di spessore che tende sempre a giocare partendo da dietro. Ha calciatori importanti in ogni reparto e ha varie soluzioni e sistemi di gioco per poter mettere in difficoltà gli avversari – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato -. Dovrò considerare alcuni acciacchi e le condizioni non ottimali di alcuni dei miei ragazzi, ma al di là di chi andrà in campo, voglio dalla mia squadra una prova gagliarda e determinata. Ci servono punti per uscire dalle sabbie mobili in cui siamo ripiombati dopo l’ultimo filotto negativo. Non sarà semplice, ma dobbiamo dare il 110% in campo". Più di qualche problemino di organico, effettivamente, per la Zenith Prato, con la punta Cellai squalificato, con Cela indisponibile per un virus che lo ha tormentato in settimana e con Messini out per un problema ad un piede. Anche Cecchi non è al top della forma, ma stringerà i denti per essere almeno fra i convocati in panchina. Da capire quale modulo deciderà di schierare mister Settesoldi, che potrebbe affidarsi ad un coperto 4-4-1-1 o al consueto 4-3-1-2. In porta sicuramente andrà Brunelli. In difesa è molto probabile che Casini agisca sulla corsia di destra e che i due centrali siano Tempestini e Pupeschi. Sulla sinistra potrebbe giocare Fiaschi, ma in questo modo non i sarebbero cambi per i centrali in panchina e quindi il tecnico pratese potrebbe anche optare per schierare Perugi o Rosi in quella posizione. A centrocampo, se la squadra verrà schierata a quattro, potrebbero presentarsi Toci, Rosi (o Saccenti), Kouassi e Perugi, mentre a tre il giocatore sacrificato dovrebbe essere Saccenti inizialmente, con Toci trequartista o accanto a Mertiri come unica punta, o dietro Mertiri e Falteri. "Per noi è indispensabile tentare di invertire la tendenza negativa. Abbiamo cercato di apportare piccoli miglioramenti alla rosa – commenta Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Prato -. Il campionato è ancora lungo, ma ci aspettano gare molto delicate. Sarebbe importante tornare a far punti, contro un avversario che però è forte e attrezzato".

L. M.