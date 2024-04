Zenith, il cuore non basta. Il sigillo finale è del River

Zenith Prato

2

River Pieve

3

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Gonfiantini, Lombardi, Luka, Mari, Moretti, Mariani, Braccesi, Falteri. All. Settesoldi.

RIVER PIEVE: Biggeri, Bachini, Filippi, Penco, Leshi, Di Giulio, Magera, Cecchini, Morelli, El Hadoui, Belluomini. A disp.: Satti M., Fruzzetti, Pieretti, Lunardi, Tocci, Giannotti, Satti F., Ramacciotti, Marzi. All. Fanani.

Arbitro: Galligani di Pistoia.

Reti: 2’ Ciravegna, 28’ Cecchini, 73’ Rosi, 81’ e 95’ Fruzzetti.

Si interrompe bruscamente la striscia positiva della Zenith Prato, che al termine di una partita non adatta ai deboli di cuore viene battuta per 3-2 dal River Pieve. Con questo scivolone i bluamaranto rimangono a quota 47 punti nel girone A di Eccellenza, ma vengono raggiunti in seconda posizione da Cuoiopelli e Camaiore. Partenza col turbo inserito per i padroni di casa. Al 2’ Kouassi serve Ciravegna che con un gran destro piega le mani a Biggeri portando in vantaggio i suoi. Pronta risposta del River Pieve, con un tiro formidabile da 30 metri di Cecchini che sorprende Brunelli e ristabilisce l’equilibrio in campo. La Zenith Prato continua ad attaccare e Ciravegna nella prima occasione non trova la porta con una girata, mentre nella seconda, fra il 35’ e il 39’, trova sulla sua strada la respinta dell’attento Biggeri. Si va al riposo sull’1-1. Al 55’ su cross di Castiello ancora Ciravegna costringe agli straordinari uno strepitoso Biggeri, che poi si supera anche sul tap-in di Chiaramonti. La Zenith realizzerebbe il 2-1 con il secondo tap-in di Kouassi, ma l’arbitro fra le proteste annulla per un fallo del giocatore di casa. Al 73’ sugli sviluppi di un corner Rosi di testa insacca per il 2-1. La formazione ospite però non si arrende e all’81’ impatta sul 2-2 grazie alla bella conclusione dal limite di Fruzzetti. In pieno recupero arriva anche il gol vittoria del River Pieve, ad opera ancora una volta del solito Fruzzetti.

L. M.