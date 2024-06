Zenith mantiene il vantaggio e vola in finale. Un pareggio che vale il sogno della serie D

Zenith Prato

2

Granamica

2

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Castiello, Bagni (86’ Luka), Cela, Lunghi, Kouassi (79’ Mari), Saccenti, Chiaramonti (84’ Braccesi), Rosi (87’ Buscema), Ciravegna (15’ Falteri). All. Settesoldi.

GRANAMICA: Farinella, Melli, Tomatis, Capitanio, Armaroli (84’ Fogacci), Garetti, Catozzo, Baldazzi (89’ Fabbri), Ganzaroli (86’ Chinappi), Karapici (74’ Mezzadri), Frignani (46’ Pizzarani). All. Marchini.

Arbitro: Senes di Cagliari. Reti: 20’ e 55’ Falteri, 26’ Ganzaroli, 94’ Catozzo.

La Zenith Prato vola in finale ed è a un passo dall’ottenere il salto in serie D nella prossima stagione. Nel match di ritorno del primo turno delle fasi nazionali dei play off di Eccellenza ai bluamaranto basta un pareggio per 2-2 per passare alle finali. Adesso i ragazzi di mister Settesoldi si preparano ad affrontare, sempre in un doppio confronto andata e ritorno, il Castelfidardo, che nel frattempo ha eliminato l’Unipomezia.

Ma torniamo al match giocato al "Chiavacci". Parte forte la formazione ospite per recuperare lo svantaggio incassato dopo il match di andata. Al 5’ ci prova subito con un tiro da fuori Karapici, ma Brunelli è attento e vola a deviare la conclusione.

Al 10’ Chiaramonti si divora il possibile vantaggio locale, su bel cross di Rosi, calciando malamente a lato da ottima posizione. Poi il Granamica spaventa la Zenith: prima al 14’, con una azione avvolgente che porta alla conclusione ravvicinata Frignani e respinta istintiva del portiere di casa.

Poi sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove è ancora l’estremo difensore della Zenith Prato ad immolarsi in uscita su Catozzo. Fra i locali esce intanto Ciravegna per infortunio, sostituito da Falteri, che sarà gran mattatore del match. Proprio il numero 9’, appena entrato, al 20’ sguscia fra due difensori e porta in vantaggio i bluamaranto con un tiro che non lascia scampo a Farinella. La risposta del Granamica non si fa attendere ed è Ganzaroli con un’azione personale a saltare il suo marcatore e a fulminare Brunelli sul suo palo, ristabilendo la parità in campo. Si va al riposo con questo risultato. Ad inizio ripresa è ancora Falteri che sfrutta un bel cross di Chiaramonti e insacca il 2-1 che taglia le gambe al Granamica.

La Zenith poi fallisce una serie di occasioni importanti per segnare ancora con gli avversari sbilanciati a caccia del pari. Solo nel finale arriva la fiammata di Catozzo per il definitivo 2-2 che non rovina la festa della formazione pratese, ora a un passo dall’impresa storica.

Leonardo Montaleni