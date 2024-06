Zenith Prato, il sogno serie D sfuma a Castelfidardo

Castelfidardo (Ancona), 16 giugno 2024 - Un dolore profondo e spiacevole, quasi difficile da spiegare. Soprattutto dopo quanto visto nel match di andata. La Zenith Prato non riesce a far avverare il sogno del passaggio diretto in serie D e cade sotto i colpi del Castelfidardo nel match di ritorno, perdendo 3-1 e rendendo vano il successo ottenuto appena sette giorni fa nella gara di andata al Lungobisenzio.

Che la giornata sarebbe stata molto complicata lo si è capito fin dall’inizio. Dopo nemmeno 20 secondi di gioco Kouassi perde un pallone vicino al limite dell’are e Evangelisti da fuori pesca il jolly per l’immediato vantaggio dei marchigiani, che riacquistano fiducia e vigore, riequilibrando subito il doppio confronto. Doccia iper gelata per i bluamaranto, che sembrano rimasti negli spogliatoi e incassano al 14’ anche il 2-0: cross di Pedini, sponda di Nanapere per Braconi che tutto solo batte per la seconda volta il povero Brunelli. La squadra di Settesoldi è visibilmente sotto shock, ma cerca ugualmente di rimboccarsi le maniche. Al 19’ ci prova Falteri con un tiro da limite fuori bersaglio. Al 22’ Nanapere commette fallo a palla lontana su Saccenti, ma l’arbitro lo grazia estraendo solo il giallo. Al 35’ si va vedere di nuovo in avanti la squadra di casa con il cross di Fabbri per il tap-in di Braconi, stavolta ben neutralizzato dall’estremo difensore della Zenith Prato. Sul ribaltamento di fronte immediato Kouassi semina il panico in area marchigiana, ma alla fine guadagna solo un calcio d’angolo.

Al 42’ serve ancora una parata di Brunelli in due tempi per dire di no al diagonale insidioso di Fabbri e appena prima del riposo è Nanapere a calciare a lato da buona posizione. Si arriva all’intervallo con la Zenith Prato sotto di due reti e praticamente mai pericolosa in area locale. Nella ripresa la musica cambia. Al 60’ si rende comunque pericoloso sugli sviluppi di un calcio di punizione Nanapere, che di testa impegna l’attento Brunelli. Un minuto dopo Cannoni rimedia il secondo giallo e lascia il Castelfidardo in inferiorità numerica. Sembra l’episodio che può dare una svolta positiva alla partita per i pratesi, che infatti realizzano il 2-1 che rimanderebbe l’esito del doppio confronto ai supplementari: al 67’ Castiello pennella un bel cross per Cela, che insacca e riapre la sfida. Due minuti dopo Falteri si accentra e costringe il portiere Sarti a un gran tuffo per deviare in angolo. Nel momento migliore dei bluamaranto, però, attorno al 78’ Miotto riporta avanti il Castelfidardo con una bordata da distanza siderale. La Zenith Prato non si arrende e all’89’ colpisce un palo con Rosi, ben imbeccato da Chiaramonti. All’ultimo minuto di recupero, poi, è Sarti a dire di no al colpo di testa di Mariani che avrebbe potuto regalare la serie D ai pratesi. Peccato ragazzi, grazie lo stesso.

Ecco il tabellino del match

Castelfidardo 3 Zenith Prato 1 CASTELFIDARDO: Sarti, Pedini, Fabbri, Cannoni, Fabiani, Morganti, Evangelisti, Miotto, Braconi, Nanapere, Sidorenco. A disp.: Schirripa, Fossi, Nacciarriti, Graciotti Lu., Guella, Marzuolo, Niccolini, De Meo, Graciotti Lo. All. Giuliodori. ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Bagni, Cela, Casini, Kouassi, Lunghi, Saccenti, Rosi, Chiaramonti, Falteri. A disp.: Pellegrini, Mariani, Mari, Luka, Gonfiantini, Ciravegna, Buscema, Braccesi, Moretti. All. Settesoldi. Arbitro: Framba di Torino. Reti: 1’ Evangelisti, 14’ Braconi, 67’ Cela, 78’ Miotto. Note: 61’ espulso Cannoni.