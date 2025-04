Zenith Prato penalizzata di 15 punti: ultima in classifica dopo sentenza del Tribunale Federale

Una vera e propria beffa. Dopo la festa per la vittoria al Melani contro la Pistoiese, in casa Zenith Prato è arrivata una mazzata tremenda da digerire. Il Tribunale Federale ha infatti comminato ben 15 punti di penalità al club pratese a causa dell’impiego, nella prima metà di campionato, del difensore Samuele Tempestini, il cui tesseramento non era stato regolarizzato. Una batosta che fa perdere ben otto posizioni alla Zenith e la condanna momentaneamente all’ultimo posto in classifica con 21 punti, uno in meno di Fiorenzuola e United Riccione. Tra le altre sanzioni, spiccano anche i sei mesi di inibizione per il presidente Carmine Valentini e le cinque giornate di squalifica per lo stesso Tempestini. In attesa del ricorso, che con ogni probabilità sarà presentato dalla società amaranto, la Zenith dovrà provare a vincere le ultime tre partite per acciuffare quanto meno il terzultimo posto e provare a giocarsi il playout con la sestultima, anche se è incombente il pericolo forbice: con otto o più punti di margine tra le formazioni in questione, lo spareggio salvezza non verrà disputato.