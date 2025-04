Zenith Prato penalizzata di 15 punti dal tribunale federale per irregolarità

Mano pesante del tribunale federale nazionale, che ha sanzionato ieri la Zenith Prato con la penalizzazione di 15 punti in classifica, oltre a 1.500 euro di ammenda. La squadra toscana, unica a fermare la corsa del Forlì nelle ultime venti gare, è costretta a questo pesante handicap per aver schierato il calciatore Samuele Tempestini, non regolarmente tesserato, in 16 gare di campionato (compresa quella vinta contro il Forlì; tuttavia è impossibile fare ricorso retroattivo per ottenere i punti). Così la società toscana si ritrova all’ultimo posto in classifica a quota 21 punti, una lunghezza sotto a Fiorenzuola e United Riccione. Respira la Sammaurese che si trova a +3 sulla Zenith Prato.

Questa la classifica aggiornata dopo il verdetto: Forlì 78; Ravenna 71; Tau Altopascio 59; Lentigione, Pistoiese 58; Imolese 46; Cittadella Vis Modena 43; Tuttocuoio, Prato 39; Sasso Marconi 36; Piacenza, Progresso 35; San Marino 34; Corticella 33; Sammaurese 24; United Riccione, Fiorenzuola 22; Zenith Prato 21.

f. p.