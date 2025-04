Zenith Prato penalizzato di 15 punti: rivoluzione in classifica serie D

La tanto attesa decisione della sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale è arrivata di ieri: lo Zenith Prato dovrà scontare quindici punti di penalizzazione nella stagione in corso, fattore che riscrive pesantemente la classifica del girone D di serie D. A causa di questa decisione – derivata dall’utilizzo per quindici gare di un giocatore (Samuele Tempestini) non in regola con il tesseramento – la formazione toscana è scivolata all’ultimo posto a quota 21 punti, con le tre formazioni bolognesi che militano in questo raggruppamento che, se il campionato finisse oggi, sarebbero tutte e tre salve senza dover passare attraverso i playout. La penalizzazione è arrivata due giorni prima dell’atteso turno infrasettimanale prepasquale in programma domani alle 15: il Sasso Marconi farà visita allo Zenith mentre Corticella e Progresso ospiteranno rispettivamente Prato e Sammaurese.

La nuova classifica: Forlì 78; Ravenna 71; Tau Altopascio 59; Lentigione e Pistoiese 58; Imolese 46; Cittadella Vis Modena 43; Prato e Tuttocuoio 39; Sasso Marconi 36; Progresso e Piacenza 35; San Marino 34; Corticella 33; Sammaurese 24; United Riccione e Sammaurese 22; Zenith Prato 21.