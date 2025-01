Zenith-San Marino. "In palio punti d’oro. Dobbiamo crederci»

Una vittoria per sognare e per iniziare a vedere la stagione sotto un’altra luce. Torna al Lungobisenzio la Zenith Prato, che oggi alle 14.30 ospiterà il San Marino in un altro scontro diretto per la permanenza in serie D. Dopo il successo ottenuto domenica scorsa sul campo dello United Riccione, la squadra bluamaranto ha il morale alto e spera di riuscire ad ottenere una seconda vittoria che la proietterebbe molto verosimilmente (dipenderà dai risultati delle altre sfide odierne) fuori dalla momentanea griglia play out per la prima volta da inizio stagione. Certo, l’avversario non è di quelli più comodi in assoluto, visto che anche i Titani sono in piena lotta per evitare complicazioni di fine stagione con 15 punti (4 in meno dei pratesi).

"Ci siamo allenati bene, con tanta convinzione in più dopo il successo della settimana scorsa. Ma non abbiamo ancora fatto niente e non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Il San Marino è una squadra che ha dei valori. Hanno dei giocatori che sanno giocare a calcio con qualità – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, cercando di tenere sulla corda i suoi e di riportarli con i piedi per terra -. In rosa ci sono un esterno e un centravanti pericolosi e dietro alcuni elementi di esperienza. Sarà una partita diversa da quella di domenica scorsa. Non basterà giocare bene soltanto mezzora. Servirà qualcosa in più. Ma per noi sarebbe fondamentale non perdere e, anzi, provare a fare altri tre punti per uscire per la prima volta dalla zona play out. Smuovere la classifica ci permetterebbe di affrontare le prossime sfide con Forlì e Tau con maggior serenità".

Qualche leggero problema di organico per il sodalizio di via del Purgatorio, che dovrà ancora fare a meno di Messini, che dopo un lungo stop non è ancora al 100%, e di Toccafondi, messo ko da un brutto colpo rimediato domenica scorsa.

Nell’ormai abituale 4-3-1-2 della Zenith Prato, quindi, Brunelli ancora una volta sarà chiamato a difendere la porta. In difesa sulla destra rientrerà Fiaschi, mentre al centro dovrebbero far coppia Cela e Pupeschi, con Perugi sulla corsia mancina. A centrocampo rientrerà Cecchi, con accanto Kouassi da una parte e Rosi dall’altra. Trequartista dovrebbe agire Toci, oppure, se giocasse al suo posto Asprone, allora potrebbe essere avanzato Rosi. Le due punte dovrebbero essere ancora una volta inizialmente Longo e Cellai, con Falteri super jolly da utilizzare a gara in corso per spaccare le partite, proprio come avvenuto contro lo United Riccione. A partita iniziata anche Nistri potrebbe risultare un bel recupera palloni in mediana, così come Moussaid con la sua fisicità. Dietro invece Tempestini può subentrare in caso di necessità o magari nel finale per blindare un eventuale risultato positivo.