Zenith vince la semifinale play off. Il sogno prosegue con il Cuoiopelli

Camaiore

1

Zenith Prato

2

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Zambarda, Anzillotti (82’ Biagini), Velani J., D’Alessandro, Verona (53’ Adami), Amico, Geraci, Da Pozzo, Imbrenda (69’ Kthella). A disp.: Azioni, Pezzini, Vecoli, Ricci M., Nazzaro, Maini, Biagini. All. Cristiani.

ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Saccenti, Bagni, Kouassi (86’ Mari), Cela, Lunghi (78’ Gonfiantini), Casini (78’ Moretti), Chiaramonti, Rosi, Ciravegna (91’ Mariani). A disp.: Pellegrini, Buscema, Braccesi, Falteri, Luka. All. Settesoldi.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Reti: 19’ Ciravegna, 27’ Cela, 46’ Geraci.

Il sogno continua. La Zenith Prato, con una prestazione maiuscola, riesce a ribaltare il pronostico della semifinale play off del girone A di Eccellenza e si impone per 2-1 sul campo del Camaiore, terzo in classifica al termine della regular season, guadagnando il diritto di giocarsi la finale in campo neutro. Ad attendere i bluamaranto ci sarà il Cuoiopelli, che nel frattempo nell’altra semifinale ha battuto per 2-1 il River Pieve. Ma torniamo alla sfida andata in scena a Camaiore. Parte subito col turbo inserito la formazione pratese, che al 15’ si rende pericolosa con un destro sul’esterno della rete di Ciravegna.

E’ il preludio al vantaggio ospite: pochi minuti dopo Cela dalla difesa lancia in profondità lo stesso Ciravegna, che scatta sul filo del fuorigioco a difesa locale immobile e si presenta a tu per tu col portiere avversario Barsottini, fulminandolo senza pietà e portando avanti nel risultato la Zenith Prato. Passano nemmeno dieci minuti e i bluamaranto trovano anche il raddoppio: angolo battuto da Lunghi per il colpo di testa imperioso di Cela, che per la seconda volta trova il pertugio giusto per infilare il pallone alle spalle di Barsottini.

Il Camaiore accusa il colpo, ma si desta dal torpore, sapendo di poter comunque contare anche sul pareggio per proseguire nei play off. Ci prova al 33’ con un colpo di testa alto sopra la traversa D’Alessandro, senza fortuna. Appena prima dell’intervallo, però, Geraci trova il guizzo giusto per accorciare le distanze in favore della squadra locale e manda le due squadre al riposo col risultato bloccato sul 2-1 in favore dei pratesi.

Nella ripresa la gara continua equilibrata e combattuta. Brunelli deve impegnarsi in un paio di interventi per negare il pareggio al Camaiore, ma dall’altra parte anche Barsottini ha il suo bel da fare contro uno scatenato Ciravegna. Alla fine la difesa bluamaranto tiene fino al 90’ e al triplice fischio la gioia dei ragazzi di Settesoldi, che con merito si sono conquistati la finale play off del girone A, può esplodere negli spogliatoi. "Grande prestazione contro una grande squadra – commenta felicissimo a fine partita il vice presidente della Zenith Prato, Enrico Cammelli –. Abbiamo meritato di giocarci questa finale. E’ il giusto premio per la splendida stagione di questi ragazzi e per il gran lavoro di tutto lo staff e della società. Avanti così".

