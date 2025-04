Zeri: Nuovo Campo Sportivo Tolaro da 600mila Euro Pronto per l'Inaugurazione

Una bella notizia che interessa tutta la comunità di Zeri che, finalmente, potrà usufruire di un campo sportivo riclassato, sicuro. Un intervento complessivo di oltre 600mila euro, reso possibile anche grazie all’essersi posizionati al primo posto nel bando regionale impianti sportivi, ripartito in due lotti: il primo, da 100mila euro, già concluso; il secondo, da 500mila euro, con lavori già realizzati e nei prossimi mesi verranno realizzate opere per altri 500mila euro per una struttura polivalente.

"Con questo progetto vogliamo potenziare l’area del campo sportivo – afferma il sindaco di Zeri Petacchi –, che, dopo anni di utilizzo, necessitava di un intervento a tutto tondo per migliorarne le funzionalità del nostro storico centro sportivo “Tolaro“ in questi mesi di lavoro dotato di un nuovo impianto di illuminazione a led. Inoltre, sono stati realizzati nuovi spogliatoi per direttori di gara, infermeria, tribune completamente riviste, recinzioni nuove, porte da gioco nuove, abbattimento barriere architettoniche".

A quando è fissata l’inaugurazione del riclassato Tolaro?"Prima dell’estate faremo l’inaugurazione alla presenza del presidente della regione Giani e delle massime autorità del mondo sportivo".

Il ValliZeri nella stagione 2025-26 sarà di nuovo ai nastri di partenza del campionato di Terza Categoria?"La decisione di riprendere con una nostra squadra sui campi di calcio provinciale è un mix di passione sportiva e consapevolezza che lo sport, in particolare il calcio, è un importante componente sociale e di aggregazione che a una comunità montana come quella di Zeri non può mancare. Valli e numerose frazioni che siamo certi sapranno riconoscersi con entusiasmo con la nostra squadra di calcio. Una opportunità di promozione turistica per un territorio ricco di eccellenze gastronomiche, bellezze ambientali e grande ospitalità sia per i numerosi turisti che frequentano le nostre valli che per gli ospiti calcistici che incontreremo sul campo “Tolaro“ di Coloretta di Zeri".