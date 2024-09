Franco Pellegrini da Lodi al tetto del mondo: campione iridato di kali filippino a 49 anni

Lodi – Un lodigiano sul tetto del mondo ai campionati iridati di kali filippino targati Wsa che si sono svolti in Inghilterra a Luton. Alla manifestazione hanno partecipato oltre cento atleti provenienti da diversi paesi come Inghilterra, Francia, Austria e Irlanda, fra i più titolati insieme alla nostra Nazionale. I nostri ragazzi hanno portato a casa un ricco bottino composto da 33 medaglie di cui 17 ori, 9 argenti e 7 bronzi. Decisamente soddisfatto lo staff tecnico azzurro composto dal commissario tecnico Cristian Tuveri, dal direttore tecnico Giancarlo Tuveri e dal preparatore atletico Claudio Alfieri.

Il lodigiano che si è laureato campione del mondo è Franco Pellegrini della scuola di arti marziali miste Dragon Academy di Borghetto Lodigiano diretta da Claudio Alfieri, romano di nascita che vive a Lodi e che a dispetto dei suoi 49 anni ha trionfato nella specialità padded knife (combattimento con il coltello imbottito) nella categoria dei -85 chilogrammi superando il favorito inglese Richard Gordon in un match molto tecnico e pieno di colpi di scena.

Pellegrini ha dato il suo valido apporto anche nelle specialità del doppio rattan full contact, nella quale ha perso in finale dopo un verdetto un po’ dubbio contro un francese riportando comunque a casa un argento pesante. L’atleta lodigiano ha rimpinguato il suo bottino personale e quello degli azzurri aggiudicandosi anche un bronzo nella specialità padded stick (bastone imbottito) dimostrando una buona adattabilità ai vari stili.

“Ringrazio Alfieri e tutto lo staff della Nazionale che hanno avuto fiducia in me – ha detto Pellegrini – Le emozioni sono state fortissime. Ancora non ci credo che ho vinto una medaglia d’oro alla mia età. Vincere tre medaglie in cinque discipline in una competizione del genere è stato un sogno. Ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra e i traduttori perché senza di loro mi sarei trovato in forte disagio”. Le altre medaglie lombarde sono arrivate da Daniel Pagnoni (26 anni) di Cortefranca, capitano azzurro, che ha vinto 4 ori e un argento, Alessandro Stoica di Villongo (Bergamo), 16 anni, che ha vinto 3 ori e un bronzo, Alessio Cammarata, 13 anni, di Villongo (2 ori, un argento e un bronzo), Andrea Principato, 13 anni, con 3 ori e 2 argenti e Riccardo Fenaroli, 10 anni, 2 ori, un argento e un bronzo tutti di Villongo. Prossimo appuntamento con il kali filippino sarà il 20 ottobre a Cornaredo (Milano) dove si svolgerà la prima tappa del campionato italiano targato Wbfc di Franco Scorrano e Alessandro Piavani.