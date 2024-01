A giugno ha vinto il titolo europeo "Marathon». Una campionessa al Team Soudal. Ingaggiata la tedesca Morath

Sempre più internazionale il Team Soudal Montemurlo in questo 2024 con l’importante arrivo dell’esperta tedesca Adelheid Morath, Campionessa Europea Marathon e terza nel mondiale. Erano 9 anni che la squadra pratese non aveva una rappresentante femminile ed il ritorno avviene con la forte Morath vincitrice del titolo europeo in Francia lo scorso giugno che quasi sicuramente sarà affiancata anche da un’atleta italiana. La tedesca è una delle migliori rider degli ultimi tempi ed è stata un’importante atleta fino a qualche anno fa, ricca di esperienza (39 anni). "Non vedo l’ora che inizi la stagione. Sono orgogliosa di far parte della squadra e, di essere la prima donna nel team. Sono emozionata e piena di aspettative. La mia motivazione è ottenere il meglio da me stessa con una squadra dove c’è anche il mio idolo maschile, Leonardo Paez". La Morath ha disputato in carriera le Olimpiadi di Pechino 2008 e di Londra 2012, ed ha vinto un centinaio di gare.

Antonio Mannori