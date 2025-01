Ciclismo. La Iperfinish punta in alto nella categoria Allievi

Dopo essere stata protagonista brillante ed ammirata nella stagione allievi 2024, la Iperfinish di Fucecchio si presenta tra le formazioni più forti in assoluto anche per la prossima stagione grazie alla riconferma di cinque atleti in possesso di ottime doti ed all’arrivo di un quintetto interessante. Dieci in tutto quindi gli allievi per la prossima stagione che i due presidenti Giacomo Vierucci e Moreno Ragoni metteno a disposizione di uno staff tecnico efficiente, preparato ed esperto. Ancora fiducia al direttore sportivo Alessio Luci, coadiuvato da due ex professionisti toscani, Elia Favilli e Francesco Casagrande nel ruolo di direttori sportivi e preparatori atletici. Lo staff è completato da Salvatore Palumbo, aiuto direttore sportivo, dal collaboratore Alessio Roggi e dal meccanico Sauro Conforti. Quanto alla formazione cinque riconferme importanti che garantistico sicurezza come il campione toscano 2024 allievi Luci, l’aretino Roggi, Agnini (entrambi vittorioso nella passata stagione), oltre a Favilli e Mugnai. Se guardiano al quintetto dei nuovi arrivati (4 saranno al loro debutto in categoria) spiccano Scappini, atleta di Capraia Fiorentina e il livornese Mori che sono risultati tra i più brillanti nella stagione esordienti 2024, centrando ripetuti successi. Al debutto anche Panelli e Ginesi, mentre Spanio sarà alla sua seconda annata come allievo. La Iperfinish è senza dubbio in grado di continuare a togliersi soddisfazioni nel ciclismo giovanile con una un gruppo così, supportato dal lavoro dello staff tecnico preparato che garantisce professionalità e che già ha fatto bene nella passata stagione. La presentazione ufficiale della squadra e del programma agonistico 2025, prevista ai primi del mese di marzo. LA SQUADRA: Andrea Mugnai, Emanuele Favilli, Edoardo Agnini, Tommaso Roggi, Lorenzo Luci (riconfermati) ed i nuovi Marco Spanio, Laerte Scappini, Andrea Mori, Paolo Panelli e Gabriele Ginesi.

Antonio Mannori