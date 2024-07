Acuti è vice campionessa lombarda su strada

Maria Acuti (nella foto) continua nella sua serie di buoni risultati nelle gare che contano. La giovane atleta del Velo Club Sovico sale nuovamente sul podio del campionato lombardo su strada riservato alle donne allieve, in provincia di Varese. Nella volata finale Acuti si è classificata al secondo posto superata soltanto dalla bresciana Elisa Bianchi, del Team Flandres Love Sportland, che di fatto si è assicurata il titolo regionale. Podio completato dall’orobica Alessia Milesi dell’UC Ossanesga. Da segnalare, inoltre, il settimo posto di Nicoletta Berni (Cicli Fiorin) e il decimo di Emma Colombo della società Cesano Maderno. Per quanto riguarda la prova delle esordienti in gara unica, quinto posto per Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) e sesto per Nicole Bracco (SC Cesano Maderno). Per la cronaca il titolo del secondo anno è stato conquistato dalla bresciana Emma Cocca dell’Asd Mazzano, mentre la milanese Giorgia Fontan Piras (Assago Team Evolution) ha indossato la maglia di miglior giovane del primo anno. Tornando a Maria Acuti, per la sedicenne sovicese un’altra medaglia da inserire nella sua già ricca bacheca stagionale dove spiccano sei vittorie di cui il titolo italiano e lombardo a cronometro. Prossimi impegni per la categoria femminile, i campionati italiani su strada che si svolgeranno sabato a Lucca, in Toscana.

Danilo Viganò