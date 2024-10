Ciclismo: Alice Papo è l’ultimo arrivo per il Team Aromitalia 3T Vaiano

Vaiano, 31 ottobre 2024 - Secondo arrivo per la stagione 2025 in seno al Team Aromitalia 3t Vaiano, la società della Val di Bisenzio impegnata da anni nel ciclismo femminile. La società pratese del presidente Stefano Giugni si è assicurata la ventunenne friulana Alice Papo, nata a Trieste ed ora residente a Udine. Iniziò nel ciclismo come giovanissima a 7 anni e nella sua carriera ha saputo centrare anche il successo oltre a vari piazzamenti.

La Papo è inoltre una brillante specialista del ciclocross disciplina dove si è affermata in diverse occasioni conquistando anche un titolo italiano. Sempre nel ciclocross ha disputato con la maglia azzurra della Nazionale Italiana il Campionato Europeo in tre occasioni. E’ un’ottima scalatrice, predilige le gare più impegnative dal punto di vista altimetrico o comunque i percorsi vallonati, ma può dire la sua anche negli sprint in gruppetti non troppo numerosi. “Sono entusiasta di indossare la nuova casacca del team Aromitalia 3T Vaiano – ha detto la ragazza friulana - la squadra offre da sempre ottime opportunità di crescita ai giovani talenti del ciclismo azzurro”.

Antonio Mannori