Arengario D’Oro a Guido Fiorin. Una vita per il ciclismo e per i talenti su due ruote

Un premio più che meritato, avendo realizzato una corazzata di giovani ciclisti praticamente perfetta. Guido Fiorin è stato insignito del prestigioso “Arengario D’Oro“ come dirigente del GS Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Una vita per il ciclismo, che Fiorin ha speso a favore dei giovani. Guido Fiorin, veneziano di Musile di Piave all’età di 7 anni (era il 1954) si trasferisce in Lombardia, a Seveso, frazione Baruccana. Nel 1977 fonda l’US Baruccana, e nel frattempo avvia un negozio di biciclette in via Trento e Trieste. Nel 1987 crea il sodalizio che porta il suo nome. Da allora è sempre una crescita costante e ancora oggi è un punto di riferimento nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Guido ha sempre operato col supporto dei figli Daniele, Stefano e Nadia.

Dan.Vig.