Ciclismo, il direttore sportivo Di Fresco in ospedale

Massa, 13 novembre 2024 – Il noto ed apprezzato direttore sportivo Giuseppe Di Fresco, classe 1973, ex professionista ed attualmente direttore sportivo del team juniores Casano Stabbia, si trova da ieri martedì ricoverato in terapia intensiva presso l’Ospedale Noa (Nuovo Ospedale Apuane) di Massa a seguito di una dissecazione aortica da cui è stato colpito nel primo pomeriggio di lunedì scorso. Di Fresco nella stessa serata è stato operato d’urgenza presso l’Ospedale del Cuore di Massa dove l’equipe medica diretta dal Dott. Antonio Rizza, ha provveduto a mettere in sicurezza l’arteria interessata. Le condizioni di salute di Giuseppe sono ancora serie, ma sta reagendo positivamente alle terapie. Da tutto il movimento ciclistico e non solo che lo conosce da anni, gli auguri a “Beppe” di pronta guarigione.