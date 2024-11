Tra fango e medaglie. Salus Seregno a testa alta

Finiscono con due vittorie, un secondo e un terzo posto le due giornate piemontesi di Ciclocross della Salus Seregno. La squadra brianzola esce a testa alta dal confronto internazionale di Cantoira e San Francesco al Campo, in provincia di Torino, dove si è tenuto il Turin International per le categorie giovanili. Al trionfo del monzese Matteo Jacopo Gualtieri a Cantoira, ha risposto il successo di Michel Careri (nella foto con Gualtieri) a San Francesco al Campo dove l’allievo di primo anno ha conquistato la prima posizione anticipando il friulano Alessio Borile (Asd DP66) e il toscano Riccardo Frosini del GC Montegrappa.

Careri porta a quattro le sue affermazioni in questo avvio di stagione invernale, 14° sigillo per la Salus Seregno. A un passo dalla vittoria è arrivato Giovanni Bosio, che ha chiuso in seconda posizione la gara allievi di secondo anno vinta dal tricolore Tommaso Cingolani. Salus sul podio anche con la esordiente Amelie Cerise, terza classificata. È rimasta ai piedi del podio invece Sara Peruta, sesta tra le allieve, mentre Matilde Anselmi è giunta sesta. La lissonese Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team) ha chiuso al posto d’onore nella gara Open Donne vinta dalla torinese Carlotta Borello del Team Cingolani. Infine, tra gli esordienti maschi, settimo Nicolò Maglietti e ottavo Davide Enrico Ghezzi della Salus.

Danilo Viganò