Ciclismo: Baronchelli alla Granfondo del Mugello a Scarperia

Scarperia,12 aprile 2024 - Sarà Giovan Battista Baronchelli, popolare e bravissimo ex campione di ciclismo, il super ospite della Granfondo del Mugello 2024 in programma a Scarperia domenica 23 giugno, lo stesso giorno in cui si correrà da Firenze a Sesto Fiorentino anche il Campionato Italiano professionisti, manifestazione che tra l’altro transiterà anche dalla zona di Scarperia-San Piero a Sieve.

Il campione sarà in Mugello già sabato 22 giugno (a Scarperia quel giorno ci sarà l’arrivo anche del tricolore donne élite) quando saranno consegnati i pacchi gara ai concorrenti iscritti alla Granfondo, presso la Propositura di Scarperia.

Alle ore 21.30 poi alla Chiesina della Compagnia in Via Provinciale a San Piero a Sieve, GB Baronchelli presenterà il suo nuovo libro "12 secondi", mentre domenica mattina 23 giugno farà da starter d'eccezione alla partenza della Granfondo dall'Autodromo Internazionale del Mugello a Scarperia. Tutto il programma della “Due Giorni” grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco San Piero a Sieve.