Sport e solidarietà: Befana in bici all'ospedale Meyer di Firenze

San Donnino, 5 gennaio 2024 - Sport e solidarietà ancora una volta nel giorno dell’Epifania. La Befana domani mattina passerà dall’ospedale Meyer di Firenze grazie anche al Gruppo Ciclistico Campi 04 di San Donnino che nel rispetto della tradizione donerà un assegno al reparto oncologico (frutto della raccolta avvenuta in occasione del raduno di ottobre), oltre a calze e confezioni di caramelle per gli altri reparti. Come al solito il gruppo ciclistico fiorentino presieduto da Mauro Baruffi che conta oltre 150 tesserati tra i quali molte rappresentanti femminili (per l’occasione alcune di loro andranno in bici vestite da Befane) si ritroverà al bar Barbera a Indicatore di Signa da dove il gruppo attorno alle ore 10 inizierà la pedalata verso l’ospedalino Meyer nella zona di Careggi. Saranno una dozzina di chilometri da percorrere, prima di giungere a destinazione con la solita tradizionale festa all’arrivo e la la consegna dell’assegno e dei doni ai bambini. Un gesto di solidarietà per un sorriso da parte dei piccoli ricoverati.