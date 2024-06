Bottarelli e Orlando, che grinta

Non c’è stata la vittoria, ma i risultati del Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine è comunque protagonista con i suoi cicloamatori. La formazione di Giussano chiude con due terzi posti la trasferta di Ovada, in provincia di Alessandria, dove la categoria Master ha gareggiato nel Gran Premio Sportivi. Silvano Bottarelli (foto) e Roberto Orlando si sono impadroniti del podio nelle rispettive categorie mancando per un soffio il successo pieno. La corsa si è snodata su un tracciato impegnato reso ancor più difficile dal vento e da una salita di due chilometri nella parte conclusa del circuito. Bottarelli e Orlando sono sempre rimasti sulle ruote dei migliori dando l’impressione di potercela fare. Ma proprio in vista del traguardo sono stati sorpresi dagli allunghi di un paio di avversari riuscendo, tuttavia, a salvare il piazzamento per salire sul podio.

Dan.Vig.