Cassius: numeri super. Winston candidato al trofeo di Mvp

Se il campionato finisse oggi, Cassius Winston sarebbe un valido candidato al trofeo di Mvp. Una corsa che lo vedrebbe sgomitare con Ford e Lamb, rispettivamente play e ala di Trento, Della Valle e Bilan di Brescia e Justin Robinson di Trapani. Una cerchia ristretta di giocatori che stanno facendo le fortune dei propri club. Domenica sera contro Varese, il talento di Detroit – che tra l’altro ha appena 26 anni e tutto il tempo per crescere ancora – ha messo assieme un’altra perla statistica, perché con 13 assist distribuiti ha stabilito il proprio season high in Serie A. Al momento ‘Cash’ viaggia a 16,1 punti e 5,7 assist di media con l’80% ai liberi, il 45% da 2 e il 44% da 3. Cifre che a queste latitudini non si vedevano da un pezzo.