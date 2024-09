Cicismo. Aleotti, i mondiali dopo la Vuelta

Domenica a Madrid si conclude la Vuelta con il quarto successo dello sloveno Roglic ed il finalese Giovanni Aleotti con pieno merito sfilerà assieme agli altri rider della Red Bull Bora a festeggiare.

Aleotti è stato uno dei più brillanti del Team austriaco-tedesco in quella che è stata definita dai tecnici ’la remuntata’ di Roglic per recuperare gli oltre 6’ di vantaggio sul sorprendete australiano ‘O Connor. Nonostante il grande lavoro per il Team il vincitore del 30° Giro della Slovenia è terzo degli italiani e sesto nella classifica degli under 25 e si prospetta per lui un finale di stagione da grande protagonista. Infatti il commissario tecnico Daniele Bennati che ha seguito in parte la Vuelta per verificare la condizione degli italiani da selezionare per gli impegni in azzurro lo ha inserito nel suo taccuino per i prossimi mondiali su strada che si svolgeranno il 29 settembre a Zurigo. Il percorso iridato si concluderà su cinque giri di un circuito di 27 chilometri piuttosto impegnativo ed adatto alle caratteristiche del 25enne finalese che comunque spera di avere l’opportunità di essere leader come in Slovenia per poter puntare ad un’altro successo individuale. Domani si conclude il Giro del Friuli che vede impegnato il 21enne Luca Paletti che dopo aver collaborato per il leader della VF Group Bardiani, Giulio Pellizzari che è salito sul terzo gradino del podio ha concluso l’impegnativa tappa di ieri la Ampezzo -Sauris tra i migliori dei Giovani e quinto tra gli italiani. Oggi sarà impegnato per portare Pellizzari a conquistare la maglia di leader.

Il maltempo ha costretto gli organizzatori del Lunigiana la più importante rassegna internazionale per juniores ad annullare la seconda tappa. In gara per i modenesi il finalese Matteo Paltrinieri(32°) ed il modenese Luca Spezzani (40°).

Elio Giusti