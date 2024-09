Cicli Fiorin ai campionati italiani. Fiscarelli è medaglia d’oro nella Velocità donne allieve

Con la conquista del titolo tricolore di Rebecca Fiscarelli nella Velocità donne allieve si sono chiusi i Campionati Italiani Giovanili su pista a Noto, in provincia di Siracusa. Il gran finale ha visto ancora protagoniste le atlete del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. Nella finale della velocità la sedicenne diretta da Daniele Fiorin ha fatto valere il suo spunto battendo in finale la trentina Maya Ferrante. La formazione brianzola torna dunque dalla Sicilia con un bottino di tre medaglie d’oro e due di bronzo. Con la Fiscarelli hanno festeggiato il titolo italiano Cesare Castellani e Ivan Mosè Borghi Pellizzoni nella velocità a squadre allievi e Greta Bordin nel Keirin allieve dove Nicoletta Berni si è presa la medaglia di bronzo. Stesso metallo per Isabel Di Sciuva nella Madison esordienti in coppia con Viola Zambelli.

Dan.Vig.