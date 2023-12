Non ci sono dubbi in proposito. Gli Oscar per la stagione ciclistica 2023 per quanto riguarda la zona della Valdera, Comprensorio Cuoio e Pelli e Val di Cecina, vanno a Beatrice Bertolini, al biker Diego Rosa e alla Ciclistica Mobilieri Ponsacco. La junior di Calci è stata straordinaria protagonista su pista conquistando la maglia di Campionessa Italiana nella specialità del Keirin, per poi ripetersi con la maglia azzurra ai mondiali in Colombia dove Beatrice ha ottenuto la medaglia di bronzo, risultato di tutto rispetto. Per l’ex professionista Diego Rosa, tesserato nel mountain bike per la Taddei Factory di Santa Croce sull’Arno, il titolo italiano al termine di una prova spettacolare, a conferma delle ottime doti di questo atleta anche nel fuoristrada, che è tornato a frequentare dopo qualche anno. Esemplare ed intensa e da Oscar, la stagione della Ciclistica Mobilieri Ponsacco. La società rossoblù presieduta da Franco Fagnani, ha iniziato a febbraio con l’inaugurazione della scuola di ciclismo presso la Galleria Aringhieri struttura importante e preziosa che in questo periodo la società sta cercando di arricchire e renderla funzionale anche con la collaborazione dell’amministrazione comunale. A giugno poi la società ponsacchina ha organizzata la prima gara a tappe per la categoria allievi in Italia, vinta da Francesco Matteoli del Team Valdinievole, che riscosse un notevole successo di partecipazione sia per numero di atleti che sportivi.

A completare il ricco programma della società, le altre gare giovanissimi ed esordienti, oltre alla prestigiosa Coppa del Mobilio, gara nazionale per élite e under 23 svoltasi in ottobre in occasione dell’antica fiera di Ponsacco. In campo organizzativo ci piace ricordare anche la seconda edizione del Giro della Valdera a tappe juniores promosso dalla società Una Bici X Tutti di Pontedera, oltre alle due classiche per i professionisti, il Giro della Toscana a Pontedera, e la Coppa Sabatini-Gp Città di Peccioli, oltre alle gare nazionali per dilettanti di Pontedera, Lari e S.Croce sull’Arno.

Antonio Mannori