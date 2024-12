Ciclismo, a Del Medico e Hopplà Petroli Firenze l'Oscar della stagione empolese

Empoli, 30 dicembre 2024 - Si chiude il 2024 ed è tempo di assegnare gli Oscar del ciclismo empolese che vanno indubbiamente allo juniores campione del mondo e italiano su pista Fabio Del Medico del Velo Club Scuola Ciclismo Empoli e al team élite-under 23 della Hopplà Petroli Firenze con 12 vittorie. Ma l’annata ha offerto altri brillanti protagonisti che passiamo in rassegna. Per Del Medico un’annata straordinaria con la conquista a Firenze del titolo italiano su pista nella velocità e con la maglia di campione del mondo ottenuta in Cina nella prova del keirin. Grande soddisfazione per il diciottenne versiliese di Crociale di Pietrasanta e per la società empolese presieduta da Alberto Mazzoni. Nel 2025 Del Medico sarà negli under 23 ancora nel V.C. Empoli una società dove si trova benissimo e può continuare con tranquillità a svolgere l’attività su pista. Stagione da Oscar anche per il Team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo degli sponsor Claudio Lastrucci e Sandro Pelatti. Dodici i successi conseguiti e tanti i piazzamenti. Il plurivittorioso della formazione è stato l’aretino Francesco Della Lunga con 4 vittorie seguito da Matteo Regnanti e Michael Belleri con 2. Nel prossimo anno sono attese novità anche clamorose, questione di giorni poi sapremo il tutto. Restando tra gli élite e under 23 va segnalata la Maltinti Banca Cambiano che ha conquistato ben 4 titoli regionali. L’élite Matteo Niccoli nella prova in linea su strada e nella cronometro in montagna; Pietro Salvadori campione toscano in linea su strada tra gli under 23, Francesco Vignini sempre tra gli under 23 nella cronometro in montagna. Scendendo di categoria bella stagione per la Iperfinish di Fucecchio con 8 vittorie negli allievi. Lorenzo Luci ha vinto ad Avane di Empoli la maglia di campione toscano oltre ad ottenere altre due vittorie e vari piazzamenti. Tre i successi anche per Edoardo Agnini, mentre hanno vinto un gara Tommaso Roggi e Niccolò Cianti. Positiva la stagione del tandem allievi dell’Empolese formato da Leonardo Anichini che ha ottenuto due successi e con Bruno Iacopo Taddei che si è imposto in una gara. Infine tra gli esordienti menzione per il primo anno Filippo Cantini che ha fatto il bis e per Mattia Gastasini autore di numerosi piazzamenti e campione toscano su pista entrambi della Uc Empolese.