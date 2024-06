Ciclismo. A Fiorano c’è l’atteso gp Industria

Sarà l’ intensa giornata di ciclismo a Fiorano l’appuntamento clou sulle strade modenesi con l’organizzazione del G.S. Spezzano - Castelvetro con la regia di Giulio Montanari. Presso il quartier generale della Lea Ceramiche alle 9,30 (24,6 chilometri) prenderanno il via gli esordienti del 1° e 2° anno nel 25° gp Industria Commercio e Artigianato Memorial Paolo Orlandi, Andrea Fiandri e Gabriele Bergamaschi. Per i colori gialloblù cercheranno di mettersi in evidenza la Cicl.Novese, Cicl,Maranello, Pol.S.Marinese ed S.C. S.Felice con il promettente Federico Ganzaroli (in foto). Alle 13,30 prenderanno il via gli elite ed under 23 con il Memorial Giovanna e Giuseppe Mussini e Vincenzo Teggi che dovranno percorrere dapprima 7 giri di un circuito locale per poi andare a scalare per tre volte la salita del Puianello ed infine concludere su 6 giri del circuito finale per complessivi 176 chilometri. Ai nastri di partenza tra i duecento partenti i migliori team nazionali quali Zalf Fior che si è aggiudicata la corsa dello scorso anno con Federico Biagini e cercherà il bis con Tommaso Nencinico, mentre tra i favoriti troviamo l’Hopplà Firenze con il pluvittorioso Francesco Della Lunga ed il carpigiano Matteo Pongiluppi a caccia del bis stagionale sulle strade di casa, La Colpak con i figli d’arte Samuel Quaranta ed Edoardo Cipollini cercheranno di iscrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro tra i quali Alberto Bettiol vincitore di un Fiandre. Rientrato dalla buona prestane all’Alpes Tour il 20enne Luca Paletti(VF group Bardiani) al via nella internazionale Coppa della Pace a Rimini, gli juniores del Team Cicli Paletti capeggiati da Armin Caselli in gara in quel di Bagnolo di Montemurlo (Prato) con il via alle 14 (120 chilometri). Gli allievi a Busseto (Pr) con al via la Ciclistica Maranello; tutte le società del vivaio modenese dei Giovanissimi impegnate nel Meeting Regionale sulla pista Cimurri a Reggio Emilia (il via alle 10).

Andrea Giusti