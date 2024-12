Ciclismo. A Formigine sul palco i migliori. Master, Bardelli chiude secondo

La premiazione del ciclismo modenese a Formigine e la finale del master cross Emilia a Casalecchio con il poker di successi con Lunghi, Ingrami, Terzi Scalorbi dell’Ale Cycling Team Modena sintetizzano il weekend gialloblù mentre in Sardegna è stata annullata la prova di Coppa del Mondo per le raffiche di vento che avrebbero messo a rischio l’incolumità di atleti/e ed organizzatori. Alla festa del ciclismo modenese (foto) assieme alle giovani promesse gialloblù sono stati premiati i professionisti Luca Covili, Gaia Masetti e Luca Paletti. A Casalecchio sono stati i master ad aprire la giornata con Remo Bardelli (2°) e Davide Montanari (3°) Spilla Team Spilamberto tra gli F2 i migliori della folta pattuglia gialloblù. Nella gara riservata agli juniores Luca Brancaleon (6°) ed Alessandro Ingrami (9°) dell’Ale Cycling Modena sono riusciti ad aggiudicarsi i primi due gradini del podio del Master Cross grazie al vantaggio accumulato nelle prime due prove.Vittoria nella classifica finale Under 23 anche per Valeria Terzi con il bronzo di Casalecchio, mentre tra i maschi il serramazzonese Giacomo Ghiaroni si è dovuto accontentare del secondo gradino per una sola lunghezza superato dal lombardo Giannelli.Tra le donne esordienti Carlotta Lunghi(Ale Cycling) si è aggiudicata la classifica finale .Tra le allieve 1° anno Greta Masini (4^) e Beatrice Trabucchi (8^) hanno concluso al 2° e 3° posto nella classifica finale. Negli allievi del 1° anno piazza d’onore per Lucio Baccini, tra gli allievi 2° anno Nicholas Scalorbi terzo a Casalecchio si è aggiudicato la classifica con i compagni di colori Cristian Vargas (7°), Nicolò Fiumara (11°).

Andrea Giusti