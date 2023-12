Ciclismo: a Matteoli e Mastromarco Sensi Nibali gli oscar 2023 della Valdinievole

Montecatini Terme (Pistoia), 29 dicembre 2023 - La Mastromarco Sensi Nibali con le vittorie dei titoli toscani Under 23 di Lapo Matteo Bozicevich e Tommaso Dati e l’allievo Francesco Matteoli campione regionale su pista e brillante protagonista anche su strada (a lui la vittoria nella prima edizione della gara a tappe per allievi svoltasi a Ponsacco ai primi di giugn

Il massese Bozicevich portacolori della Mastromarco Sensi Nibali (società particolarmente bersagliata dalla sfortuna nel 2023) grazie al secondo posto ottenuto sul traguardo del Memorial Maurizio Bresci a Galciana di Prato, si è laureato campione toscano Under 23, dando un saggio delle sue doti e qualità in quella gara, come del resto in altri eventi ai quali ha preso parte. Un giovane sicuramente tra i più promettenti della categoria che vedremo il prossimo anno nella nuova società che ha scelto, la Hoplà Petroli Firenze.

Bravissimo l’allievo Francesco Matteoli del Team Valdinievole che ha brillato su pista vincendo anche un titolo regionale e terminando al terzo posto nella classifica di rendimento alle spalle di Migheli e Pavi Degl’Innocenti. Il giovane di Castelfiorentino ha impreziosito l’annata con il successo finale in classifica, nella gara a tappe di Ponsacco (la prima per allievi in Italia) grazie alle prove nella gara a cronometro ed in quella in linea. Nella prossima stagione sia lui che altri cinque atleti del Team Valdinievole saranno al debutto nella categoria juniores con lo Stabbia-Dover Andia Fora, società con la quale esiste un accordo di collaborazione. In campo organizzativo menzione doverosa per il Gran Premio Ezio Del Rosso a Montecatini Terme per dilettanti, e per la Coppa Pietro Linari per juniores a Borgo a Buggiano, oltre alle gare organizzate a Monsummano Terme, Cintolese, Ponte Buggianese e Montecatini. Il Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini, gara a tappe femminile si è concluso per la prima volta a Montecatini Alto grazie alla collaborazione del Comune termale. Antonio Mannori