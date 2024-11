Ciclismo. A Peccioli la festa delle società pisane

Il Comitato Provinciale di Pisa ha tenuto fede alla tradizione organizzando la festa delle società pisane presso la sede dell’Incubatore a Peccioli. L’ampio salone è stato affollato da atleti, dirigenti e sportivi, durante la premiazione con la consegna di decine di diplomi, ed altri premi. Una bella iniziativa che possiamo considerare anche l’arrivederci del presidente del Comitato Nicola Procino, persona affabile e appassionata, che ha guidato il Comitato pisano con i consiglieri Bani, Fagnani, Cocchiola e Rovina, e che da tempo per ragioni di lavoro ha annunciato di non essere ancora disponibile per altri 4 anni. Procino nel suo saluto ha ringraziato tutti per la collaborazione durante il quadriennio, chiudendo tra scroscianti applausi il suo intervento. Tra i presenti i consiglieri del Comitato Regionali Micheli e Cavaldonati.

La premiazione si è aperta con i campioni provinciali Pucci, Tasciotti, Del Sarto, De Stefano, Bravatà, Anguillesi, con le campionesse regionali Bacci, Masi, Tasciotti, con i protagonisti del fuori strada, enduro, mountain bike, e-bike e trials, Grassi, Alan e Nicholas Horton, Maccianti, Mannucci, Santolini. Premiati singolarmente tutti i giovanissimi tesserati in provincia di Pisa e le società protagoniste a livello provinciale nella Gimkana: Una Bici X Tutti al primo posto, Coltano, Butese, San Miniato Ciclismo, Mobilieri Ponsacco, San Miniato Santa Croce, mentre nella classifica delle società per l’attività svolta al primo posto la Coltano Grube seguita da Una Bici X Tutti, San Miniato Santa Croce, Butese, S.Miniato Ciclismo, Mobilieri Ponsacco e Gs Daccordi.

Infine premiate le società organizzatrici di gare, mentre c’è stato anche un breve intervento di Benedetto Piccinini, candidato per il ruolo di presidente del futuro Comitato Provinciale di Pisa, la cui assemblea delle società è fissata per domenica 1° dicembre presso l’Hotel Euro di Cascina.

Antonio Mannori