Ciclismo. A Pieve Torina premi ai nostri campioni

Oggi alle 16.30 la Federciclismo provinciale archivia l’eccellente stagione 2024. Edizione speciale della classica Macerata in Festa e in sella, al palasport di Pieve Torina: prima uscita ufficiale del quadriennio olimpico 2025 – 2028 del nuovo Comitato maceratese e di quello regionale con i relativi neopresidenti, Francesco Baldoni e Massimo Romanelli. Innanzitutto, la premiazione degli atleti e della società, in testa ai quali il giovanissimo professionista Giulio Pellizzari, il gioiellino di Camerino protagonista e beniamino del pubblico al Giro d’Italia, e le concittadine camerti Frecce Azzurre – Avis presiedute da Francesco Jajani, organizzatrici del Campionato italiano Interforze nonché della Granfondo Terre dei Varano.

Così, la ribattezzata Terra delle Armonie ciclistiche maceratesi rielegge come proprio capoluogo Pieve Torina, il borgo al centro dell’attenzione nell’agosto scorso, salutando il passaggio e l’arrivo della Mare e Monti, corsa per allievi la cui bandierina è abbassata a Recanati. A impreziosire l’elenco degli invitati: i rappresentanti dei vertici federciclistici nazionali, della Regione Marche, del Coni. Notevole è infatti, da decenni, il ruolo recitato dalla Macerata delle migliori due ruote. Dal ciclocross, che inaugura il Giro delle Regioni al CorridoMnia e conquista il tricolore women con Mery Guerrini, al Bike Hospitality che con Carlo Pasqualini, già presidente provinciale, si sta espandendo su scala nazionale.

Dalle più isolate e preziose contrade fuoristrada all’Australia dove Eleonora Ciabocco ha inaugurato la stagione indossando la Maglia Bianca nel Tour Down Under come migliore delle giovani atlete e delle italiane in gara.

Nel palazzetto pievetorinese, a fare gli onori di casa è il sindaco Alessandro Gentilucci, chiamato a rinvigorire in particolare il gemellaggio con il centro leopardiano, consegnando al primo cittadino Emanuele Pepa il riconoscimento di Città Ciclistica dell’anno.

Umberto Martinelli