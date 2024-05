Ciclismo. A Stabbia Cianti in solitaria e Fabbro allo sprint

Ottimo successo di partecipazione sia di atleti che di pubblico a Stabbia, per le due gare nell’ambito della giornata ciclistica indetta dal sodalizio locale presieduto da Luciano Benvenuti. Al mattino la gara allievi firmata dall’empolese Niccolò Cianti della Iperfinish di Fucecchio che si è imposto per distacco nel 15° Memorial Antonj Orsani. L’attacco decisivo di a 8 chilometri dal traguardo, quando Cianti ha lasciato il gruppo andando a cogliere la prima vittoria stagionale e la quarta per l’Iperfinish. Al via dato dall’assessore allo sport del Comune di Cerreto Guidi Moreno Costagli 60 allievi. Ordine di arrivo: 1° Niccolò Cianti (Iperfinish) km 58, media km 41,094; 2° Filippo Postpischl (Team Valdinievole) a 12“; 3° Massimo Mezzasalma (Coltano); 4° Edoardo Agnini (Iperfinish); 5° Gabriele Pierazzuoli (Montecarlo); 6° Di Lauro; 7° Parigi; 8° Veglia; 9° Luci; 10° Biancalani.

Novantaquattro gli juniores che hanno dato vita al 60° Gp Calzifici e Calzaturifici Stabbiesi (mossiere la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti) su otto giri del circuito con la salita di Poggio Tempesti. Dopo una fuga di 11 corridori non andata a buon fine, una trentina di corridori si sono contesi in volata il successo su via Francesca. Ha vinto con una volata poderosa il veneto Riccardo Fabbro al secondo successo stagionale. Al posto d’onore ed è la quarta volta nella stagione che ottiene il secondo posto l’aretino Del Cucina, terzo l’atleta di Castelfiorentino dello Stabbia Dover, Matteoli che dopo lo sfortunato avvio di stagione (frattura della clavicola) è avviato alla migliore condizione.

Ordine di arrivo: 1° Riccardo Fabbro (Industrial Forniture Moro) km 116, in 2h52’20“, media km 40,387; 2° Riccardo Del Cucina (Mekap Junior); 3° Francesco Matteoli (Stabbia Dover); 4° Gerolamo Manuele Migheli (Pool Cantù GB); 5° Samuele Massolin (Industrial Forniture Moro); 6° Merola; 7° Serangeli; 8° Del Mastio; 9° Holgate; 10° Cornacchini.

Antonio Mannori