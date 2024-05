Ciclismo. A Vismara tanti giovani per il trofeo "Radi»

Domani Vismara (Pesaro) si colorerà di tantissimi giovanissimi ciclisti, maschi e femmine di età compresa tra i 6 e i 12 anni, per il primo Memorial Guerrino Radi organizzato dall’Asd Pisaurum Young Riders. Partenza alle 10. Il circuito, lungo 850 metri e da ripetere più volte a seconda della categoria, sarà compreso tra le vie Basento (partenza), Chienti, Lambro e Bormida. Con ordinanza comunale, nelle vie del percorso sarà vigente il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7:30 alle 12:30 della giornata di gara.

Per i bambini più piccoli, rientranti nelle categorie G1-G2-G3 e per i non tesserati, sarà possibile disputare anche una gincana ad ostacoli.

Le premiazioni sono previste alle ore 12:30: a seguire pasta party dalle ore 13:00 con prezzi popolari (15 euro per gli adulti e 12 euro per gli atleti, prenotazioni al 347.0125817 – 335.5299321 – 349.8409875).

L’Asd Pisaurum Young Riders, società ciclistica fondata nel 2021, è al terzo anno di attività organizzativa ed agonistica, forte di una pattuglia di Giovanissimi dai 6 ai 12 anni, più un 14enne che corre negli Esordienti. Nel 2024 ha già organizzato due manifestazioni, lo scorso 6 aprile a Villa Ceccolini e il 28 aprile a Muraglia. La stagione proseguirà con l’allestimento di una corsa ciclistica a Montelabbate per domenica 28 luglio (unica manifestazione riservata agli Esordienti) e domenica 1° settembre a Villa Fastiggi. Sui social network, i biancorossi sono presenti su Instagram digitando @pisaurum_2021.