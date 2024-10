Ciclismo: domenica il Giro delle Valli Aretine juniores

Rigutino (Arezzo), 4 ottobre 2024 – Per il ciclismo c’è un altro Giro delle Valli Aretine. Dopo quello per Elite e Under 23 dello scorso luglio, domenica 6 ottobre è in programma a Rigutino di Arezzo quello per juniores, che chiuderà la stagione per questa categoria in provincia di Arezzo. E per la competizione valida per il 19° Trofeo Butintoro-Trofeo Mario Giaccherini, organizzata dal Comitato Sportivo Città di Arezzo e degli sportivi rigutinesi, non manca il successo di adesioni.

La partenza alle 13,30, poi Olmo, Pieve al Toppo, Tegoleto, ancora Pieve al Toppo, Montagnano, Frassineto, Rigutino, Vitiano, Castiglion Fiorentino, Camucia, la suggestiva ascesa a Cortona (passaggio ore 14,45) seguita dalla ripida discesa verso Ossaia, Camucia, Castiglion Fiorentino salendo nella parte alta. Il tracciato prosegue toccando Vitiano, Rigutino, Olmo, quindi Arezzo entrando da via Romana, rotonda dello stadio (attorno alle 15,45), Valico di Scopetone, discesa su Palazzo del Pero, la salita verso la Foce (16,10 circa) e la picchiata su Castiglion Fiorentino, per l’ultimo tratto in pianura che porterà gli atleti al traguardo di Rigutino dopo 126 chilometri, attorno alle 16,30.

GLI ISCRITTI: Sono 131 tra cui gli atleti della Vangi Il Pirata Sama con Sambinello, 4 vittorie stagionali e uno dei migliori juniores italiani, azzurro al recente mondiale di Zurigo vinto da Mark Lorenzo Finn, Meccia, tre acuti nel 2024 e primo l'anno scorso alle Valli Aretine, davanti a Sambinello e Consolidani. Nella Vangi di Calenzano anche Toselli (due vittorie), quindi la Work Service Coratti con Ferraro, quattro bersagli stagionali e Consolidani, azzurro al campionato del mondo e a quota due successi nel 2024, la Casano con Gabelloni, due centri, la Mepak con Mureddu, ben sette vittorie, la Gulp Val Vibrata con Pizzi, Italia Nuova Borgo Panigale con Marangoni, il Team Fortebraccio con Cornacchini, la Cps con Capello, la Pol. Monsummanese, il Team Franco Ballerini, il Team Pieri, l'Uc Foligno, la Mobilieri Ponsacco e altre squadre.