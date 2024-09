Ciclismo. Agliana capitale del ciclismo. Coppa Dino Diddi, 200 allievi in gara

Ogni anno nei giorni prima dello svolgimento della Coppa Dino Diddi per allievi ad Agliana cresce negli organizzatori la adrenalina, ma questa volta ancora di più. C’è chi reclama per non avere trovato posto tra i partenti (ma il numero massino di coloro che possono gareggiare è 200) mentre il presidente del G.S. Dino Diddi Maurizio Mangoni, il direttore generale Franco Vettori ed i loro valenti collaboratori non hanno un minuto di tempo impegnati a 360 gradi per mettere ogni tassello al posto giusto. Per un giorno è Agliana la capitale del ciclismo giovanile con questa classicissima internazionale edizione numero 76 per la presenza anche di team sloveni e rappresentative regionali, e dedicata quest’anno al ricordo del grande campione mugellano Gastone Nencini, con ospiti d’onore Francesco Moser e l’ex campionessa del pedale Mara Mosole. Il tracciato è quello consueto lungo 93 km con partenza ufficiale alle 14,30 da Ponte alla Trave e 4 giri pianeggianti attorno ad Agliana, quindi la salita di San Baronto da Casalguidi, la picchiata su Lamporecchio, Vinci per salire ancora verso i 348 metri del San Baronto. La discesa e gli ultimi 15 km tutti in pianura, porteranno al traguardo di via Roma che sarà gremito come sempre di pubblico. Il patrocinio del Comune è infine una garanzia per la Coppa Diddi, così come l’apporto e il sostegno degli sponsor, di Associazioni e volontari.

I favoriti: Il corridore più atteso e principale favorito è il campione italiano in linea, il bolzanino Brandon Fedrizzi, vincitore di 18 gare e che farà parte della rappresentativa provinciale di Bolzano. In tema di rappresentative anche quelle di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Veneto, Sud Tirol.

Antonio Mannori