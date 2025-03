Ciclismo, al siciliano Bruno la 50esima Coppa Martiri Montemaggio

San Gimignano (Siena), 30 marzo 2025 – Con un allungo a 700 metri dal traguardo nel tratto finale in salita che portava nel centro storico della splendida città di San Gimignano con le sue molteplici torri, il catanese Alfio Andrea Bruno del Team Hopplà ha ottenuto il suo primo successo stagionale nella Coppa Martiri Montemaggio che festeggiava il suo cinquantenario. E’ il terzo per la formazione fiorentina cara al patron Claudio Lastrucci e diretta dal tecnico Stefano Roncalli, dopo le vittorie di Lorello e Manenti, il successo di Bruno a testimoniare l’ottimo lavoro di preparazione della squadra (quinto è giunto Burani) che ora sta dando i suo frutti. Ai posti d’onore a una decina di secondi di ritardo Ginestra e quindi il valdarnese Regnanti che ha completato il successo di squadra dell’Hopplà con Burani. Per la gara senese un bel ritorno, sotto l’organizzazione del Gruppo Moto Guzzi di Prato, di una corsa nata nel 1946 nel ricordo di 19 partigiani fucilati sul Montemaggio da un’imboscata dei nazifascisti, e che annovera un albo d’onore con numerosi nomi illustri. Dopo diversi anni di pausa il ritorno in calendario della gara con una notevole partecipazione di élite e under 23 ed un percorso non facile con un finale in salita dove si è esaltato Bruno che ha atteso il momento propizio per sferrare il suo attacco e giungere a braccia alzate sul traguardo.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Alfio Andrea Bruno (Team Hopplà) Km 132, in media km 2)Lorenzo Ginestra (Swatt Club); a 10”; 3)Matteo Regnanti (Team Hopplà); 4)Jaspar Lonsdale (Ciclistica Rostese); 5)Edoardo Burani (Team Hopplà); 6)Filip Gruszczynski (Biesse Carrera); 7)Stefano Masciarelli (Arana Cucine Vejus); 8)Michele Bicelli (Biesse Carrera); 9)Alessio Frius (Maltinti Banca Cambiano); 10)Dan Mattias Nordal (Uc Pistoiese Arcadia).