Ciclismo, al trentino Iacomoni la Coppa Ciuffenna in Valdarno

Loro Ciuffenna,10 settembre 2024 – Una delle gare più antiche per dilettanti in Toscana a carattere nazionale (96^ Coppa Antica e 83^ Coppa Ciuffenna) organizzata dall’U.S. Lorese 1919 è stata firmata dal ventiduenne trentino Federico Iacomoni al termine di un finale tiratissimo con gli atleti che sulla salita finale si sono frazionati e divisi da pochi metri. Per la Zalf Euromobil Desirèe Fior uno degli ultimi successi tra gli élite e under 23 dopo la notizia che lascerà la categoria con il 2025, m comunque da qui alla fine della stagione ci sono tanti altri eventi per centrare il successo. Ai posti d’onore della gara valdarnese (147 i partenti e 82 gli arrivati) Ambrosini e il compagno di squadra di Iacomoni, Guerra a completare il successo di squadra dello squadrone veneto che ha piazzato inoltre in quinta posizione De Carlo. La gara sempre interessante e combattuta è stata veloce lungo gli otto giri del circuito. In palio anche la Coppa “Festa della Montagna” e il Memorial Massimiliano Parenti.

ORDINE D'ARRIVO: 1)Federico Iacomoni (Zalf Euromobil Desirèe Fior) km 163 in 3h55'57”, alla media di km 41,678; 2)Matteo Ambrosini (MBHBank Colpack Ballan CSB) a 5"; 3)Andrea Guerra (Zalf Euromobil Desiree Fior) a 13"; 4)Francesco Di Felice (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo) a 20"; 5)Giovanni De Carlo (Zalf Euromobil Desirèe Fior) a 22"; 6)Egor Igoshev (PC Baix Ebre) a 27"; 7)Daniil Zarakovshiy (PC Baix Ebre) a 47"; 8)Giosuè Crescioli (Sissio Team); 9)Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali) a 1'31"; 10)Sergio Meris (MBHBank Colpack Ballan CSB) a 2'07".